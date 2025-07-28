США та Європейський Союз уклали торговельну угоду, в результаті якої на більшу частину експорту ЄС, включаючи автомобілі, буде накладено мито у розмірі 15%. Про це пишуть The Wall Street Journal та Bloomberg . Зазначається, що угода дозволила уникнути торговельної війни, яка могла б завдати значної шкоди світовій економіці.

Деталі

Угоду було укладено в неділю, 27 липня під час переговорів між президентом США Дональдом Трампом та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на гольф-курорті Трампа в Тернберрі, Шотландія. Згідно з умовами, мито у розмірі 15% застосовуватиметься до більшості експортних товарів ЄС, включаючи автомобілі, напівпровідники та фармацевтичну продукцію. Мито набуде чинності з 1 серпня 2025 року.

ЄС погодився закупити американські енергетичні продукти на суму $750 млрд та інвестувати додаткові $600 млрд у США. Крім того, угода передбачає нульові мита для певних стратегічних товарів, таких як літаки та їхні деталі, деякі хімічні речовини, обладнання для виробництва напівпровідників та окремі сільськогосподарські продукти. Сторони також працюватимуть над розширенням цього списку.

Угода не охоплює мита на європейську сталь та алюміній, які залишаються на рівні 50%. Аерокосмічна продукція тимчасово звільнена від мит. Питання щодо європейських вин та спиртних напоїв залишається відкритим і буде вирішене найближчим часом. Окремо триває розслідування щодо фармацевтичної продукції, але мито на неї залишиться на рівні 15%. Текст угоди не був оприлюднений, а сторони висловили різні інтерпретації щодо деяких деталей, зокрема щодо охоплення фармацевтики та металів.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що угода забезпечує «стабільність і передбачуваність» у торгівлі, а також сприяє ребалансуванню торговельного дисбалансу між ЄС та США. Вона наголосила, що мито у 15% є «найкращим, що ми могли отримати», і не буде накладатися додатково до існуючих галузевих мит. Для сталі та алюмінію ЄС буде запроваджено систему квот, яка дозволить знизити мита для певних обсягів експорту, тоді як надлишкові поставки обкладатимуться митом у 50%.

Трамп, зі свого боку, заявив, що угода відкриває європейські ринки для американських компаній, усуваючи нетарифні бар’єри, такі як податок на додану вартість, мита на цифрові послуги та регуляторні обмеження. Він також зазначив, що країни ЄС, які, за його словами, раніше були «по суті закритими» для торгівлі, тепер відкриються для американського експорту з нульовим митом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні позитивно оцінили угоду, назвавши її «стійкою». Урсула фон дер Ляєн наголосила, що угода створює «певність у нестабільні часи». Водночас німецьке промислове лобі висловило занепокоєння, заявивши, що угода «посилає фатальний сигнал» для економік, тісно пов’язаних через Атлантику.

Фінансові ринки позитивно відреагували на угоду. Ф’ючерси на S&P 500 зросли на 0,4%, а контракти на європейські акції – на 1%. Євро зміцнився відносно долара. За оцінками Bloomberg Economics, середня ефективна ставка мита в США знизиться до 16% порівняно з 18%, які могли б бути без угоди. Аналітики Capital Economics прогнозують, що мито у 15% знизить ВВП ЄС приблизно на 0,3%, причому Німеччина зазнає більших втрат, ніж Франція чи Іспанія.

Економісти зазначають, що мито на рівні 15% вплине на рішення компаній і може призвести до підвищення цін для американських споживачів, але не зупинить глобальні торговельні потоки. Дмитро Грозубінський, старший торговий радник Aurora Macro Strategies, зазначив, що ці мита «не спалять світову економіку», а стабільність ставки у 15% є кращою для бізнесу, ніж непередбачувані нижчі ставки.

Контекст

У червні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 50% мита на імпорт товарів із Європейського Союзу, звинувативши Брюссель у «хронічно несправедливій торгівлі». Після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн він погодився відкласти введення мит спочатку до 9 липня, а згодом – до 1 серпня. У рамках ширшої стратегії Трампа щодо перебудови глобальної торговельної системи через підвищення мит, адміністрація знизила анонсовану ставку до 30%, але Трамп наголосив, що без «справедливої угоди» ці мита все ж набудуть чинності.

Ця угода з ЄС є частиною низки торговельних ініціатив адміністрації Трампа. Нещодавно США уклали угоди з Японією (15% мита), В’єтнамом (20%), а також із Філіппінами та Індонезією (19%). Переговори з Великою Британією, яка отримала найнижчу ставку мита (10%), продовжаться 28 липня за участі прем’єр-міністра Кіра Стармера. Найближчим часом також заплановані переговори з Мексикою, Канадою та Китаєм, де США та Китай обговорюватимуть можливість продовження торговельного перемир’я після 12 серпня.