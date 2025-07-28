Президенты США и Еврокомиссии договорились о «компромиссной» пошлине в 15 % . Вместо таможенной войны подписали «крупнейшее торговое соглашение между США и ЕС». Через материалы WSJ, Politico и Euroactiv Forbes Ukraine объясняет, действительно ли это победа для Европы.

После недель ультиматумов и публичного давления президент США Дональд Трамп провел личную встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на собственном гольф-курорте в Тернберре, Шотландия, в воскресенье, 28 июля.

Переговоры продолжались чуть больше часа и завершились объявлением нового торгового соглашения между США и ЕС. Стороны согласовали базовую ставку пошлин в 15% на большинство европейских товаров, пишет WSJ.

Результаты встречи на поле для гольфа

Для фон дер Ляйен это была личная победа. Ей пришлось ждать, пока Трамп завершит игру в гольф, прежде чем перейти к делам, комментирует Politico. Уже потом в присутствии журналистов он подтвердил, что ЕС согласился на «единую пошлину в 15%» на большинство товаров, включая автомобили, фармацевтику и полупроводники. Это стало компромиссом между предварительно объявленными угрозами в 30% и желаемым для ЕС режимом «ноль за ноль».

Соглашение также включает в себя серьезные инвестиционные обязательства. Европейские компании в течение трех лет закупят американские энергоносители на $750 млрд и инвестируют еще $600 млрд в США. Трамп назвал это «крупнейшим торговым соглашением, которое он когда-либо подписывал», пишет WSJ.

Встреча Дональда Трампа с Урсулой Фон дер Ляйен в Тернберре, Шотландия, 28 июля 2025 года. Фото Getty Images

Фон дер Ляйен подчеркнула, что хотя сделка не совершенна, она обеспечивает стабильность для бизнеса обоих континентов. Стороны договорились о частичной отмене пошлин на отдельные товары – самолеты, компоненты для производства микрочипов, химикаты, некоторые агропродукты. В то же время пошлины на сталь и алюминий останутся на уровне 50%, хотя Брюссель сможет экспортировать ограниченные объемы по сниженным ставкам, уточняет WSJ.

Трамп остался доволен. «Это принесет много единства и дружбы. Все сложится очень хорошо», – сказал он после завершения переговоров.

В Брюсселе переговорная команда уже готовит официальную презентацию результатов соглашения для стран-членов. Однако общий текст договоренности еще не обнародован, а детали – особенно по налогообложению алкоголя, фармацевтики и услуг – остаются размытыми, добавляет WSJ.

Даже несмотря на ощутимое облегчение среди бизнес-лидеров, в Европе звучит критика. Один из бывших высокопоставленных чиновников Еврокомиссии Джон Кларк назвал соглашение «худшей торговой договоренностью за всю историю», пишет Euroactiv.

Трамповское давление. Как определяли соглашение

23 июля Дональд Трамп пригрозил ввести 30% «зеркальные пошлины» на весь европейский экспорт, если до 1 августа не будет достигнуто новое соглашение. Эти заявления вызвали шок в Брюсселе, поскольку еще несколько недель до этого американские переговорщики сигнализировали о готовности к постепенному и мирному урегулированию.

Трамп быстро заключил предварительные торговые соглашения с Японией и Великобританией – обе согласились на базовую ставку пошлины в 15%. В Евросоюзе это было воспринято как попытка создать новый таможенный бенчмарк, отмечает Politico.

В ответ ЕС подготовил список американских товаров на сумму €93 млрд, которые должны быть обложены 30% пошлиной в случае провала переговоров. В список попали авиационная техника, автомобили, соя, бурбон и даже бытовая техника из Кентукки – жесткий ответный сигнал, который должны были ввести в действие 7 августа, пишет Politico.

Завод Mercedes-Benz в немецком городе Раштат. Немецкая автомобильная индустрия, в значительной степени ориентированная на экспорт в США, особенно уязвима к пошлинам со стороны Трампа. Фото Getty Images

Ситуацию усугубляли внутренние противоречия в самой Европе. Часть стран – членов ЕС, в частности Франция, выступала за более жесткий ответ на давление США. Другие, такие как Германия или Италия, настаивали на деэскалации. Неопределенность держалась более двух недель. В середине июля Трамп написал письмо фон дер Ляйен, в котором пригрозил пошлинами, если в этом месяце не будет заключено соглашение.

Реакция лидеров стран и бизнес-ассоциаций Европы

После объявления торгового соглашения между США и ЕС реакция политиков и бизнеса в Европе была неоднозначной – от сдержанного оптимизма до открытой критики. Несмотря на то, что договоренность позволила избежать таможенной войны, многие игроки на континенте считают ее вынужденной уступкой под давлением Вашингтона.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал соглашение, назвав его результатом единства Европейского союза и упорной работы переговорщиков. Он подчеркнул, что документ позволил избежать конфликта, который мог бы серьезно ударить по немецкой экспортно-ориентированной экономике – особенно по автопрому.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни тоже выразил поддержку. Он отметил, что договоренность завершила период неопределенности и предотвратила торговую войну. В то же время Италия, по его словам, еще анализирует остающиеся непрозрачными детали.

Наиболее жесткую позицию заняла Франция. Министр торговли Лоран Сен-Мартен признал, что в соглашении есть положительные моменты, в частности, исключения для отдельных секторов. Окончательная позиция Парижа будет зависеть от технических деталей, подчеркнул он. «Я не хочу, чтобы мы остановились на достигнутом. Иначе это будет признанием того, что Европа – не экономическая сила», – цитирует Сен-Мартен WSJ. Президент Франции Эммануэль Макрон, ранее призвавший к более жесткому ответу на давление Трампа, на этот раз вообще не делал публичных заявлений.

Президент Франции Эммануэль Макрон не отреагировал на таможенное соглашение, хотя ранее призывал к давлению на Дональда Трампа. Фото Getty Images

Среди бизнес-ассоциаций тоже царит неоднозначность. Объединение торгово-промышленных палат Европы Eurochambres назвало соглашение «наименее болезненным вариантом из доступных ЕС», но призвало расширить список товаров с нулевыми пошлинами. «Любые пошлины – это препятствие для роста», – заявил WSJ президент организации Владимир Длоуги.

Пока нет достаточно данных, чтобы оценить влияние сделки. Об этом говорят представители Европейской ассоциации производителей стали Eurofer, представляющей одну из самых уязвимых пошлин отраслей. «50% пошлины на традиционные объемы экспорта в США должны быть отменены», – говорит WSJ гендиректор этой ассоциации Аксель Эггерт.

Комитет европейских винодельческих предприятий отреагировал сдержанно, выразив надежду, что вино будет включено в список товаров с режимом «ноль за ноль». По оценкам индустрии, пошлины в 15% могут привести к падению экспорта европейских вин в США на 10% уже в ближайшее время, пишет WSJ.

Всем критикам соглашения Фон дер Ляйен ответила, что речь идет о перераспределении без ущерба для торговли, а значит, сохранены рабочие места и стабильность с обеих сторон Атлантики. Но, как отмечает Euroactiv, даже ее союзники признают, что нужна стабильность, а ее трудно достичь без согласия Трампа.