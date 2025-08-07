Лидеры Азербайджана и Армении, Ильхам Алиев и Никол Пашинян, в пятницу в Вашингтоне планируют подписать «рамочное мирное соглашение», которое будет включать эксклюзивные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Подробности

По информации агентства, соглашение направлено на установление «конкретного пути к миру». Один из ключевых пунктов будет касаться транспортного коридора через Армению, который соединит азербайджанский анклав Нахичевань с остальным Азербайджаном.

Этот маршрут, названный «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), будет развиваться с участием США, которые получат эксклюзивные права на его обустройство. Коридор будет эксплуатироваться в соответствии с армянским законодательством, а США передадут землю в субаренду консорциума для строительства и управления инфраструктурой.

Кроме того, по данным Reuters, лидеры двух стран подпишут документы с просьбой распустить Минскую группу ОБСЕ, которая с 1999 года под сопредседательством Франции, России и США занималась посредничеством в урегулировании конфликта.

Контекст

Более века христианская Армения и мусульманский Азербайджан ведут спор за ряд территорий, в том числе Нагорный Карабах. Обе страны считают этот регион своей исторической территорией, имея собственные доводы и интерпретации истории. После войны 1991–1993 годов и подписания мирного соглашения Нагорный Карабах стал непризнанной республикой, которую де-факто контролировала Армения, но де-юре он оставался частью Азербайджана.

1 января 2024 года самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) официально прекратила существование. В сентябре 2023 года Азербайджан начал военное наступление на эту территорию, и уже 15 октября над бывшей столицей НКС Степанакертом был поднят азербайджанский флаг.

13 марта 2025 года Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения, подтвержденного обеими сторонами, однако документ до сих пор не подписан.