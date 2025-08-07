Лідери Азербайджану та Вірменії, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян, у п’ятницю у Вашингтоні планують підписати «рамкову мирну угоду», яка включатиме ексклюзивні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

За інформацією агентства, угода спрямована на встановлення «конкретного шляху до миру». Один із ключових пунктів стосуватиметься транспортного коридору через Вірменію, що з’єднає азербайджанський анклав Нахічевань із рештою Азербайджану.

Цей маршрут, названий «Маршрутом Трампа для міжнародного миру і процвітання» (TRIPP), буде розвиватися за участю США, які отримають ексклюзивні права на його облаштування. Коридор експлуатуватиметься відповідно до вірменського законодавства, а США передадуть землю в суборенду консорціуму для будівництва та управління інфраструктурою.

Крім того, за даними Reuters, лідери двох країн підпишуть документи з проханням розпустити Мінську групу ОБСЄ, яка з 1999 року під співголовуванням Франції, Росії та США, займалася посередництвом у врегулюванні конфлікту.

Контекст

Понад століття християнська Вірменія та мусульманський Азербайджан ведуть суперечку за низку територій, зокрема Нагірний Карабах. Обидві країни вважають цей регіон своєю історичною територією, маючи власні аргументи та інтерпретації історії. Після війни 1991–1993 років і підписання мирної угоди Нагірний Карабах став невизнаною республікою, яку де-факто контролювала Вірменія, але де-юре він залишався частиною Азербайджану.

1 січня 2024 року самопроголошена Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припинила існування. У вересні 2023 року Азербайджан розпочав військовий наступ на цю територію, і вже 15 жовтня над колишньою столицею НКР Степанакертом було піднято азербайджанський прапор.

13 березня 2025 року Вірменія та Азербайджан узгодили текст мирної угоди, що був підтверджений обома сторонами, однак документ досі не підписано.