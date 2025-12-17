Детали

Предприятие специализируется на производстве сварных конструкционных труб малого диаметра для строительства, машиностроения, инфраструктуры и аграрного сектора. Максимальная мощность завода составляет 240 000 тонн продукции в год.

Мощность завода позволяет обеспечивать стабильное производство и поставки, а расположение актива в Румынии – всего в 600 км от Запорожья – дает возможность поставлять до 180 000 тонн горячекатаного рулона украинского производства ежегодно, пояснили в компании.

Процедуры согласования сделки длились несколько месяцев: 21 октября 2025 года компания подала соглашение на рассмотрение Европейской комиссии, а 24 ноября получила его одобрение на основании регламента ЕС о слиянии. На следующий день аналогичное согласование предоставило национальное ведомство Румынии по вопросам конкуренции после скрининга иностранной инвестиции.

В 2026 году запланирована интеграция завода в производственные и организационные цепи «Метинвеста». Предприятие имеет пять трубных станков, две линии продольной резки и две линии покрытия. «Метинвест» обязуется соблюдать все трудовые договоры с сотрудниками завода.

Приобретение завода позволяет расширить производственную цепочку компании до готовой продукции, обеспечить регулярную загрузку как румынского актива, так и предприятий в Украине, а также поддерживать производственную стабильность в регионе, заявили в «Метинвест». Румыния ежегодно импортирует более 400 000 тонн сварных труб, что создает спрос на продукцию нового завода.

Контекст

Покупка AMTP Iasi может стать первым этапом более масштабной экспансии «Метинвеста» на румынском рынке. В начале октября компания также подтвердила заинтересованность в приобретении Liberty Galați – единственного в стране производителя плоского проката с мощностью около 2 млн тонн стали в год. Предприятие владеет 99,99% трубного завода Liberty Tubular Products Galați SA, а также портовым комплексом Romportmet на Дунае. В то же время за этот актив, в отличие от AMTP Iasi, ожидается значительно более жесткая конкуренция: на завод также претендуют UMB Steel, Steel Mont (Германия) и Kayseri Metal Center (Турция).

ArcelorMittal Tubular Products Иа́си S.A. – румынское предприятие, специализирующееся на производстве стальных труб и профилей, в частности сварных труб малого диаметра, трубных аксессуаров и профилей для различных промышленных применений. Компания расположена в городе Ясы, Румыния, где находится ее производственная площадка. История предприятия в Яссы берет свое начало еще с 1963 года, когда на этой площадке был основан завод по производству труб и профилей.

Официально компания ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. была зарегистрирована 28 ноября 1992 года. В 2003 году производственная площадка вошла в состав группы ArcelorMittal во время расширения деятельности корпорации в Европе, что позволило предприятию интегрироваться в международную сеть производства стальных труб и профилей.

По данным Doing Business RO, выручка компании за 2024 год сократилась до $70 млн по сравнению с $88 млн годом ранее. Чистый убыток за 2024 год составил $15 млн. Предприятие насчитывает 170 работников.