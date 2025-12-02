Metinvest Digital, дочерняя IT-компания крупнейшего частного бизнеса Украины, нацелилась на поиск клиентов за пределами горно-металлургической группы «Метинвест». Компания усилила направление исследования и разработок. Для активизации продаж софта создали несколько новых подразделений. Что стало толчком и какая стратегия масштабирования
Metinvest Digital формирует команду для привлечения новых внешних клиентов, говорит гендиректор компании Сергей Детюк, который в августе 2025-го вернулся на должность после двухлетней паузы. «Нам нужно перезагрузить Metinvest Digital и диджитал-функции в группе «Метинвест» в целом», – добавляет он.
Сейчас около 90% выручки IT-компании обеспечивает группа «Метинвест». В январе 2025-го она остановила один из своих самых прибыльных активов – Покровскую угольную группу. «Потеря Покровска дала эффект с мультипликатором», – говорит Детюк. Компания также планировала объединиться с Modus X, ІТ-компанией, входящей в группу ДТЭК, но проект не состоялся. Обе являются частью инвестгруппы SCM.
