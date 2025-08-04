Районный суд Вены разрешил группе «Нафтогаз» принудительно выполнить арбитражное решение против России («Крымское решение») на сумму более $5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба компании 4 августа.

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Суд санкционировал арест более 20 объектов российской недвижимости в Австрии стоимостью более €120 млн, которые будут проданы на аукционе. Подобные действия «Нафтогаз» проводит и в других странах.

«Это еще один шаг к взысканию с России компенсации за незаконно захваченные активы в Крыму», – заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Интересы «Нафтогаза» в Австрии представляет юридическая фирма DORDA во главе с Александром Карлом и Робертом Кеймельмайром при поддержке Терезы Стингл.

Контекст

В 2016 году «Нафтогаз» инициировал арбитраж против России из-за незаконного захвата активов в Крыму, что нарушает двустороннее соглашение о защите инвестиций. Компания была ключевым игроком на крымском газовом рынке, обладая разрешениями на добычу, инфраструктурой, трубопроводами и 675 млн кубометров газа в хранилищах.

12 апреля 2023 года арбитражный трибунал в Гааге, в состав которого входили судья Иан Бинни, доктор Чарльз Понсет и доктор Мая Станивукович, обязал Россию выплатить «Нафтогазу» более $5 млрд за экспроприацию имущества. Это самая большая сумма среди исков украинских компаний относительно действий России в Крыму.

Решение стало возможным после частичного решения трибунала, подтвердившего его юрисдикцию и ответственность России. Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по этому решению.

Поскольку Россия отказывается выполнять арбитражное решение, «Нафтогаз» начал международную кампанию по взысканию, обращаясь в юрисдикции, где есть российские активы.