Районний суд Відня дозволив групі «Нафтогаз» примусово виконати арбітражне рішення проти Росії («Кримське рішення») на суму понад $5 млрд. Про це повідомила пресслужба компанії 4 серпня.

Деталі

Суд санкціонував арешт понад 20 об’єктів російської нерухомості в Австрії вартістю більш як €120 млн, які будуть продані на аукціоні. Подібні дії «Нафтогаз» проводить і в інших країнах.

«Це ще один крок до стягнення з Росії компенсації за незаконно захоплені активи в Криму», – заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Інтереси «Нафтогазу» в Австрії представляє юридична фірма DORDA на чолі з Александром Карлом і Робертом Кеймельмайром за підтримки Терези Стінгл.

Контекст

У 2016 році «Нафтогаз» ініціював арбітраж проти Росії через незаконне захоплення активів у Криму, що порушує двосторонню угоду про захист інвестицій. Компанія була ключовим гравцем на кримському газовому ринку, володіючи дозволами на видобуток, інфраструктурою, трубопроводами та 675 млн кубометрів газу в сховищах.

12 квітня 2023 року арбітражний трибунал у Гаазі, до складу якого входили суддя Іан Бінні, доктор Чарльз Понсет і докторка Мая Станівукович, зобов’язав Росію виплатити «Нафтогазу» понад $5 млрд за експропріацію майна. Це найбільша сума серед позовів українських компаній щодо дій Росії в Криму.

Рішення стало можливим після часткового рішення трибуналу, яке підтвердило його юрисдикцію та відповідальність Росії. Верховний суд Нідерландів відхилив касацію Росії щодо цього рішення.

Оскільки Росія відмовляється виконувати арбітражне рішення, «Нафтогаз» розпочав міжнародну кампанію зі стягнення, звертаючись до юрисдикцій, де є російські активи.