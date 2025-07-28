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NEQSOL Holding представила CEO и новый состав правления ОГХК

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Владимир Лавренчук, региональный директор NEQSOL Holding в Украине (в центре), представил новый состав правления ОГХК /пресс-служба ОГХК

Владимир Лавренчук, региональный директор NEQSOL Holding в Украине (в центре), представил новый состав правления ОГХК Фото пресс-служба ОГХК

NEQSOL Holding официально представил обновленную управленческую команду Объединенной горно-химической компании (ОГХК, или UMCC) во главе с CEO Димитри Каландадзе. В конце июля состоялась рабочая встреча коллектива центрального офиса UMCC, в ходе которой сотрудники познакомились с деятельностью стратегического инвестора, говорится в пресс-релизе компании.

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Подробности

  • На встрече CEO компании Димитри Каландадзе представил обновленный состав управленческой команды. В него вошли: Ришад Алиев – первый заместитель CEO; Николоз Сисаури – заместитель CEO по правовым вопросам и корпоративному управлению; Джалал Гаджибеков – директор по стратегическому развитию и трансформации; Влад Клименко – директор по коммерческим вопросам; Валерий Захаренко – директор по операционной деятельности.

Контекст

ОГХК с четвертой попытки ушла с молотка. За более чем 3,94 млрд грн компанию предложил купить азербайджанский Neqsol Holding – через украинскую «дочь» ООО «Цемин Украина». 29 мая соглашение согласовал Антимонопольный комитет Украины.

ОГХК – крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. Входит в десятку крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире и является крупнейшим в Европе. В состав ОГХК входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области.

Более 60% продукции ОГХК в 2020 году экспортировали в страны Азии: 39% в Китай, 12% в Японию, 9% в Турцию.

2024 год ОГХК завершила с выручкой 3,4 млрд грн. Чистый убыток достиг 504 млн грн, по данным YouControl.

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