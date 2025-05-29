АМКУ погодив зміну власника ОГХК

Антимонопольний комітет України (АМКУ) погодив передачу контролю над АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК) ТОВ «Цемін Україна» , підконтрольній азербайджанському NEQSOL Holding Насіба Гасанова. Про результати розгляду справи повідомила пресслужба комітету. Рішення стало останнім кроком у завершенні приватизації ОГХК.

Ключові факти

Антимонопольний комітет України дозволив концентрацію у вигляді набуття ТОВ «Цемін Україна» контролю над АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» шляхом безпосереднього придбання акцій ОГХК, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Комітет офіційно підтвердив, що «Цемін Україна» отримала право контролювати найбільше в країні підприємство з видобутку титанової сировини — АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК).

АМКУ розглядав рішення про концентрацію з грудня 2024-го. Воно дозволяє «Цемін Україна» завершити процес набуття контролю над ОГХК.

Оновлено о 18:33 коментарем NEQSOL Holding. Рішення АМКУ означає завершення ключового етапу однієї з найбільших приватизацій в умовах повномасштабної війни в Україні, зазначив регіональний директор NEQSOL Holding в Україні Володимир Лавренчук.

«Як стратегічний інвестор, ми принесемо в ОГХК світову бізнес-експертизу для трансформації його у сучасного глобального гравця титанової галузі», — додав він.

Інвестор зобовʼязується сумлінно виконувати умови приватизації, повідомила пресслужба NEQSOL Holding. Холдинг має плани щодо модернізації, розробки нових продуктів із використанням глибокої переробки сировини, а також розширення присутності продукції української компанії ОГХК на світових ринках з суворим дотриманням міжнародних санкцій.

Контекст

9 жовтня ФДМУ повідомив, що приватизаційний онлайн-аукціон із продажу державного пакета акцій ОГХК відбувся. Переможна ставка – 3,9 млрд грн. Єдиним претендентом на купівлю ОГХК було підконтрольне NEQSOL Holding ТОВ «Цемін Україна».

У листопаді 2024-го 3,94 млрд грн від продажу АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» надійшли до держбюджету.

NEQSOL Holding – міжнародна група компаній, що веде бізнес в 11 країнах і володіє в Україні другим за величиною мобільним оператором «ВФ Україна» (ТМ «Vodafone Україна»). Засновник і власник NEQSOL Holding – громадянин Азербайджану Насіб Гасанов.

ОГХК входить до десятки найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі та є найбільшою в Європі. У 2020-му ОГХК виробила майже 350 000 т концентратів титанових руд і циркону, за даними BDO Corporate Finance, яка є радником із приватизації ОГХК.

До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області. Восени минулого року ОГХК відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

Уряд у серпні 2016 року вніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Її терміни кілька разів відкладали.

У другій половині 2021-го ФДМУ тричі виставляв ОГХК на аукціон зі стартовою ціною 3,7 млрд грн. Останній аукціон, призначений на 20 грудня, не відбувся, оскільки на нього було подано лише дві заявки, одну з них відхилили через невідповідність законодавству. На той момент одного учасника для продажу було недостатньо.

Виручка ОГХК у 2023 році скоротилася на 15% – до 1,9 млрд грн, чистий збиток становив 481 млн грн проти чистого прибутку 13,4 млн грн роком раніше.