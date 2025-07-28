NEQSOL Holding офіційно представив оновлену управлінську команду «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК або UMCC) на чолі із CEO Дімітрі Каландадзе. Наприкінці липня відбулася робоча зустріч колективу центрального офісу UMCC, під час якої працівників познайомили з діяльністю стратегічного інвестора, йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

На зустрічі CEO компанії Дімітрі Каландадзе презентував оновлений склад управлінської команди. До нього ввійшли: Рішад Алієв – перший заступник CEO; Ніколоз Сісаурі – заступник CEO з правових питань та корпоративного управління; Джалал Гаджибєков – директор з питань стратегічного розвитку та трансформації; Влад Клименко – директор з комерційних питань; Валерій Захаренко – директор з операційної діяльності.

Контекст

ОГХК з четвертої спроби пішла з молотка. За понад 3,94 млрд грн компанію запропонував купити азербайджанський Neqsol Holding – через українську «дочку» ТОВ «Цемін Україна». 29 травня угоду погодив Антимонопольний комітет України.

ОГХК – найбільше в Україні підприємство з видобутку та збагачення концентратів титанових руд. Входить до десятки найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі та є найбільшим в Європі. До складу ОГХК входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області.

Понад 60% продукції ОГХК у 2020-му експортували до країн Азії: 39% до Китаю, 12% до Японії, 9% до Туреччини.

2024 рік ОГХК завершила з виторгом 3,4 млрд грн. Чистий збиток досяг 504 млн грн, за даними YouControl.