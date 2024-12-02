Азербайджан начал поставки газа в Словакию

Соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу истекает в конце года, это заставляет компании в ЕС искать альтернативные источники, включая Азербайджан.

Ключевые факты

Поставки газа осуществляются в рамках сотрудничества SOCAR и SPP на основе краткосрочного пилотного контракта.

Согласно сообщению, компании стремятся развивать «долгосрочное энергетическое партнерство».

Благодаря этим поставкам газа, SOCAR продолжает диверсифицировать направления своего экспорта.

Таким образом, Словакия стала 12-й страной, получающей азербайджанский газ. Его также покупают Турция, Грузия, Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия и Северная Македония.

Контекст

Россия заявила, что готова продолжать поставлять газ через Украину, несмотря на войну, в то время как Киев отказался вести переговоры с Москвой по поводу экспорта газа.

Россия по-прежнему отправляет около 15 млрд кубометров газа в Европу в год, главным образом в Словакию и Австрию, где по-прежнему является доминирующим поставщиком. В Австрии российский газ пять месяцев подряд покрывает более 80% потребления. Европа также импортирует российский СПГ морским транспортом и, несмотря на частые споры, следует ли это делать, она никогда не вводила санкции против российского газа.

Европейская комиссия считает, что блок сможет выдержать остановку российского транзита через Украину без серьезного риска для безопасности. План состоит в том, чтобы полагаться на альтернативных поставщиков и реализовывать свою амбициозную климатическую стратегию, включая больше возобновляемых источников энергии и экономию энергии.

В начале июля президент Владимир Зеленский сообщил, что соглашение о замене российского газа на азербайджанские поставки является одним из предложений, которые сейчас обсуждаются. Ранее Азербайджан заявлял, что хочет увеличить экспорт газа в Европу, но пока не заключил достаточно долгосрочных соглашений, чтобы инвестировать в дальнейшее производство.

В ноябре SPP подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа из Азербайджана и рассматривала возможность заключения более долгосрочного соглашения в связи с возможной приостановкой поставок из России через Украину. SPP заявила, что диверсифицировала контракты на закупку газа с BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE и имеет до 150% объема потребления своих клиентов, доступных в качестве подушки безопасности. SPP заявила, что Словакия также диверсифицировала транзитные маршруты поставки на случай остановки по трубопроводу, проходящему через Украину.