Компанія SEFE (Securing Energy for Europe) та державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписали контракт на закупівлю природного газу на наступні 10 років, йдеться у повідомленні німецької компанії 10 червня. Постачання розпочнуться вже у 2025 році.
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Ключові факти
- Відповідно до угоди, річний обсяг поступово збільшуватиметься до 15 ТВт-год, що становить близько 1,5 млрд кубометрів.
- SEFE зазначає, що це партнерство підтримуватиме інвестиції у виробництво та інфраструктуру, такі як газові компресори, збільшуючи обсяги трубопровідного газу, що надходить до Європи, і тим самим забезпечуючи безпеку поставок на континент.
- Генеральний директор SEFE Егберт Леге сказав, що цей довгостроковий контракт є свідченням міцних відносин між Німеччиною та Азербайджаном і завдяки йому було створено новий маршрут для значних обсягів газу, які надходитимуть до Європи, тим самим диверсифікуючи портфель і підвищуючи безпеку постачання клієнтам.
Контекст
З 1 грудня 2024-го SOCAR розпочала постачання газу компанії SPP, найбільшому державному постачальнику енергоресурсів Словаччини. Тоді Словаччина стала 12-ю країною, яка отримує азербайджанський газ. Його також купують Туреччина, Грузія, Італія, Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина, Сербія, Словенія, Хорватія та Північна Македонія.
SPP заявляла, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути постачання на випадок зупинки трубопроводом, що проходить через Україну.
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