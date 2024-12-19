Зеленский отверг возможность транзита российского газа через Украину под видом азербайджанского

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность возобновления соглашения с российским «Газпромом» о транзите газа в Европу, и исключает идею транспортировки российского газа под видом азербайджанского. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе 19 декабря.

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Украина не позволит зарабатывать дополнительные миллиарды «на крови», подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что говорил о транзите газа со словацким премьером Робертом Фицо, очевидно, имея в виду возможность поставок азербайджанского газа.

По его словам, Украина не согласится на ситуацию, когда другие страны получают газ от РФ, а затем транзитируют его под видом другого поставщика, что будет фактически означать продолжение финансирования России через газовые поставки.

Прямая речь

«Любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от России, в конце концов станет зависимой от РФ. Вопрос только – через месяц или через год. Это их политика. Поэтому транзитировать российский газ мы не будем», – заявил Владимир Зеленский.

Контекст

Россия все еще поставляет в Европу около 15 млрд кубометров газа в год, в частности, в Словакию и Австрию, где она остается основным поставщиком. В Австрии доля российского газа в общем потреблении превышает 80% в течение пяти месяцев подряд. Несмотря на импорт российского сжиженного природного газа по морскому пути, санкции против этого газа до сих пор не введены, хотя ведутся дебаты относительно целесообразности таких закупок.

Еврокомиссия уверена, что в случае прекращения транзита газа через Украину не будет серьезных угроз энергетической безопасности. Ее стратегия включает активный переход к альтернативным поставщикам, развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле отметил, что одной из возможных альтернатив российскому газу является увеличение поставок азербайджанского газа. Азербайджан выразил готовность увеличить поставки в Европу, но отсутствие долгосрочных сделок сдерживает развитие новых производственных мощностей.

С 1 декабря азербайджанская компания SOCAR приступила к поставкам газа словацкой компании SPP.

17 декабря стало известно, что для поддержки продления транзита российского газа через Украину после 2025 года Словакия объединила газовые компании своей и соседних стран, в частности, операторов из Австрии, Венгрии, Италии – компании подписали декларацию. Подписанты декларации заявили, что продление транзита выгодно не только для европейских потребителей, но и для Украины. Документ планируется передать главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.