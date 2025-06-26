Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить ООО «Новая почта» (группа компаний Nova) кредит до €50 млн для финансирования инвестиционной программы на 2025–2026 годы. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» .

Подробности

Средства будут направлены на повышение операционной эффективности и поддержку развития компании в Украине в условиях войны, в частности на модернизацию инфраструктуры, расширение сети, обновление IT-систем, улучшение энергоменеджмента и восстановление человеческого капитала.

Кредит будет мультивалютным (в гривнах или евро) и будет состоять из двух траншей: €35 млн доступны сразу после подписания, еще €15 млн – по усмотрению банка. Общая стоимость проекта составляет €69,1 млн.

Контекст

«Новая почта» – ведущий оператор почтовых и курьерских услуг в Украине с сетью более 12 000 отделений, 27 000 почтоматов и 34 000 работников, ежемесячно обслуживающий более 11 млн клиентов. Проект, ожидающий утверждения в июне 2025 года, станет пятым в сотрудничестве ЕБРР с группой Nova.

В мае 2025 года компания сообщила о сокращении около 2900 работников (менее 10% штата). ЕБРР подтвердил, что процесс отвечает условиям кредитного соглашения, включает прозрачный механизм рассмотрения жалоб, взаимодействие с профсоюзом и не имеет судебных споров.

В прошлом году ЕБРР уже предоставил «Новой почте» кредит на €70 млн на инвестиции в 2024 году. По данным финансового отчета за I квартал 2025 года, чистый доход компании вырос на 20,7%, до 14,33 млрд грн, но чистая прибыль снизилась на 21,4%, до 567,7 млн ​​грн. Бенефициарами компании являются Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов. По состоянию на начало апреля 2025 года кредиторская задолженность «Новой почты» составила 13,51 млрд грн, включая банковские кредиты и облигации серий Е и F по 1 млрд грн каждая.