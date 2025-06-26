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В крупнейшей почтовой компании страны «Новая почта» неспокойно. В компании изучают роботу 7000 офисных работников, половина из которых будет уволена или переведена на новые должности. С 27 июня из «Новой почты» увольняется многолетняя топ-менеджер компании Елена Плахова, которая отвечала за маркетинг. В чем причина реформы?
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Успешная компания должна расти на 30% каждый год, убежден совладелец Nova Владимир Поперешнюк.
За три года войны выручка группы Nova выросла вдвое, до 54,25 млрд грн. Чистая прибыль в среднем росла на треть ежегодно, но в 2024-м – на 11%, до 3,81 млрд грн.
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