В крупнейшей почтовой компании страны «Новая почта» неспокойно. В компании изучают роботу 7000 офисных работников, половина из которых будет уволена или переведена на новые должности. С 27 июня из «Новой почты» увольняется многолетняя топ-менеджер компании Елена Плахова, которая отвечала за маркетинг. В чем причина реформы?