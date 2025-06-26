Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує виділити ТОВ «Нова пошта» (група компаній Nova) кредит до €50 млн для фінансування інвестиційної програми на 2025–2026 роки. Про це пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Кошти спрямують на підвищення операційної ефективності та підтримку розвитку компанії в Україні в умовах війни, зокрема на модернізацію інфраструктури, розширення мережі, оновлення IT-систем, покращення енергоменеджменту та відновлення людського капіталу.

Кредит буде мультивалютним (у гривнях або євро) і складатиметься з двох траншів: €35 млн доступні одразу після підписання, ще €15 млн – на розсуд банку. Загальна вартість проєкту становить €69,1 млн.

Контекст

«Нова пошта» – провідний оператор поштових і кур’єрських послуг в Україні з мережею понад 12 000 відділень, 27 000 поштоматів і 34 000 працівників, який щомісяця обслуговує більш як 11 млн клієнтів. Проєкт, що очікує затвердження у червні 2025 року, стане п’ятим у співпраці ЄБРР із групою Nova.

У травні 2025 року компанія повідомила про скорочення близько 2900 працівників (менше 10% штату). ЄБРР підтвердив, що процес відповідає умовам кредитної угоди, включає прозорий механізм розгляду скарг, взаємодію з профспілкою та не має судових спорів.

Минулого року ЄБРР уже надав «Новій пошті» кредит на €70 млн на інвестиції 2024 року. За даними фінансового звіту за І квартал 2025 року, чистий дохід компанії зріс на 20,7%, до 14,33 млрд грн, але чистий прибуток знизився на 21,4%, до 567,7 млн грн. Бенефіціарами компанії є Володимир Поперешнюк і Вячеслав Климов. На початок квітня 2025 року кредиторська заборгованість «Нової пошти» становила 13,51 млрд грн, зокрема банківські кредити та облігації серій Е та F по 1 млрд грн кожна.