«Новая почта» будет блокировать транзакции физлицам, регулярно принимающим наложенные платежи. Незарегистрированные торговцы жалуются, что не могут платить налоги из-за малой прибыли, ФЛП не готовы вводить РРО. Что может измениться для торговцев, доставляющих товары через «Новую почту»?