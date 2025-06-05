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Мягкое принуждение. «Новая почта» взялась контролировать клиентов, получающих наложенные платежи на карточку. Как это отразится на торговле через почтовый сервис?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes
Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

3 хв читання

Нова пошта /пресс-служба «Новой почты»

«Новая почта» ограничила принятие наложенных платежей Фото пресс-служба «Новой почты»

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«Новая почта» будет блокировать транзакции физлицам, регулярно принимающим наложенные платежи. Незарегистрированные торговцы жалуются, что не могут платить налоги из-за малой прибыли, ФЛП не готовы вводить РРО. Что может измениться для торговцев, доставляющих товары через «Новую почту»?

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