Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:55 хвилин
«Новая почта» будет блокировать транзакции физлицам, регулярно принимающим наложенные платежи. Незарегистрированные торговцы жалуются, что не могут платить налоги из-за малой прибыли, ФЛП не готовы вводить РРО. Что может измениться для торговцев, доставляющих товары через «Новую почту»?
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.