Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) позволила компании «Новая почта» разместить два новых выпуска облигаций серий G и H на общую сумму 2 млрд грн (по 1 млрд грн для каждой серии). Об этом пишет «Интерфакс-Украина».