Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) позволила компании «Новая почта» разместить два новых выпуска облигаций серий G и H на общую сумму 2 млрд грн (по 1 млрд грн для каждой серии). Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Подробности
- По данным регулятора, размещение будет частным, а номинал одной облигации будет составлять 1000 грн, как указано в системе раскрытия информации SMIDA.
- Средства от выпуска планируется направить на развитие инфраструктуры: 35% пойдет на расширение терминальной сети, 30% – на BDF-контейнеры и автотранспорт, 20% – на тару для посылок, а 15% – на усовершенствование ІТ-систем.
Контекст
В январе 2025 года «Новая почта» погасила облигации серии D на 800 млн грн, выпущенные в апреле 2023 года. Ранее, в 2020–2024 годах, компания успешно погасила еще три выпуска облигаций на общую сумму 1,8 млрд грн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.