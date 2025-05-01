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Доход «Новой почты» в 2024 году вырос на 22%, до 44,7 млрд грн

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Новая почта» в 2024 году нарастила доход на 22%, до 44,77 млрд грн, тогда как чистая прибыль снизилась на 36,9%, до 2,5 млрд грн. Эти данные подтверждены аудиторской компанией ООО «Бейкер Тилли Украина» и обнародованы в системе SMIDA.

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Подробности

  • Несмотря на вызовы военного времени, в частности, обстрелы отделений и терминалов, «Новая почта» в 2024 году работала стабильно. Количество отправлений возросло на 16%, превысив 480 млн посылок и грузов. Индекс потребительской лояльности (NPS) достиг 80,8%.
  • Благодаря стратегии расширения сети количество отделений, пунктов выдачи и почтоматов на конец 2024 года в Украине достигло более 37 000 единиц. Соотношение собственных и агентских отделений по состоянию на 31 декабря 2024 составило 1891 и 11 317 соответственно по сравнению с 1847 и 9614 годом ранее.
  • Средняя численность штатных работников, включая совместителей и лиц в декретном отпуске, возросла до 27 509 человек на конец 2024 года против 26 327 в 2023-м.
  • В 2024 году «Новая почта» возобновила инвестиции в инновации, новые технологии и услуги, вложив 7,3 млрд грн.
  • Консолидированный доход группы компаний, включающий ООО «Новая почта» и ее дочерние предприятия («НоваПэй», NovaPay PL, «НП Диджитал», NOVA Digital Sp. z oo, «Нова-Энерджи», «Новобокс», «Новая Плейс», «Новая Пост Европа» и подразделения в Литве, Литве, Румынии, Эстонии, Латвии, Чехии, Канаде, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Испании, Нидерландах), вырос на 24%, до 54,2 млрд грн.
  • Консолидированная прибыль уменьшилась на 10,8%, до 3,81 млрд грн.

Контекст

В начале 2024 года сеть «Новой почты» насчитывала 27 050 точек обслуживания. В течение первого полугодия количество отделений возросло до 12 100, а почтоматов – до 18 000.

К августу 2024 года компания расширила свою деятельность до 15 стран, включая Украину, Польшу, Молдову, Литву, Чехию, Румынию, Германию, Словакию, Эстонию, Латвию, Венгрию, Италию, Испанию, Францию ​​и Великобританию. Самая развитая сеть работает в Польше, где функционирует 50 отделений.

За девять месяцев 2024 года доход «Новой почты» достиг 30,81 млрд грн, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В то же время чистая прибыль сократилась на 49%, до 1,65 млрд грн.

В Европе компания достигла значительных результатов, доставив 1,3 млн посылок в год. Всего в 2024 году «Новая почта» обработала 480 млн отправлений, что на 16% превышает показатель 2023 года. На развитие сети в Украине компания инвестировала 1,8 млрд грн.

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