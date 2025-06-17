Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила компанії «Нова пошта» розмістити два нові випуски облігацій серій G та H на загальну суму 2 млрд грн (по 1 млрд грн для кожної серії). Про це пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

За даними регулятора, розміщення буде приватним, а номінал однієї облігації становитиме 1000 грн, як вказано в системі розкриття інформації SMIDA.

Кошти від випуску планується спрямувати на розвиток інфраструктури: 35% піде на розширення термінальної мережі, 30% – на BDF-контейнери та автотранспорт, 20% – на тару для посилок, а 15% – на вдосконалення ІТ-систем.

Контекст

У січні 2025 року «Нова пошта» погасила облігації серії D на 800 млн грн, випущені у квітні 2023 року. Раніше, у 2020–2024 роках, компанія успішно погасила ще три випуски облігацій на загальну суму 1,8 млрд грн.