«Новая почта» запустила первую газопоршневую электростанцию. На очереди – energy storage. Что строит самая большая почта страны? Блиц-интервью СЕО Nova Energy

«Новая почта» запустила первую газопоршневую электростанцию и купила energy storage в дополнение к установленным СЭС. К концу 2025-го компания планирует стать энергонезависимой. Когда НП может окупить $11 млн инвестиций и начать продавать электричество в сеть? Первое интервью СЕО Nova Energy Андрея Литвиненко.
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