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«Новая почта» запустила первую газопоршневую электростанцию. На очереди – energy storage. Что строит самая большая почта страны? Блиц-интервью СЕО Nova Energy

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

Андрій Литвиненко, СЕО Nova Energy – «дочки» НП /пресс-служба «Новой почты»

Андрей Литвиненко возглавляет Nova Energy с момента ее основания в 2024 году. Фото пресс-служба «Новой почты»

«Новая почта» запустила первую газопоршневую электростанцию ​​и купила energy storage в дополнение к установленным СЭС. К концу 2025-го компания планирует стать энергонезависимой. Когда НП может окупить $11 млн инвестиций и начать продавать электричество в сеть? Первое интервью СЕО Nova Energy Андрея Литвиненко.

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