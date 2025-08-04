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Руководителя Энергетической таможни отстранили от исполнения обязанностей после журналистского расследования

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Анатолий Комар /Схеми/Радіо Свобода

Анатолий Комар Фото Схеми/Радіо Свобода

Государственная таможенная служба на время служебного расследования отстранила от исполнения обязанностей руководителя Энергетической таможни Анатолия Комара, говорится в сообщении ведомства 4 августа. Это решение принято после расследования «Радио Свобода», в котором говорится о роскошной жизни руководителя Энерготаможни и его возможных связях с топливным холдингом, подозреваемым в миллиардных убытках бюджета и импорте из России.

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Подробности

  • «Гостаможслужбой принято решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей», – сообщило ведомство.
  • Перед этим премьер-министр Юлия Свириденко поручила Минфину и Гостаможслужбе, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, «проверить факты, изложенные, в частности, в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Анатолии Комаре».
  • Минфин сообщил, что дальнейшее решение о пребывании Комара в должности будет принято по итогам расследования НАПК и правоохранительных органов.

Контекст

В журналистском расследовании говорилось о роскошном образе жизни семьи чиновника, которая после начала большой войны построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 млн грн, сам таможенник передвигается на представительском Mercedes S-class, его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне. Журналисты установили связи руководителя Энергетической таможни с группой компаний, деятельность которой правоохранители расследуют на предмет ввоза в Украину компонентов для горючего российского происхождения и которую подозревают в уклонении от уплаты акцизного налога на миллиарды гривен.

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