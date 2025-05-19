«Фокус на «смотрящих» и советниках». Директор НАБУ Семен Кривонос о коррупции, приоритетах, источниках информации и делах против реформаторов. Интервью

Как расследовать топ-коррупционные преступления и с какими сложностями сталкиваются детективы Национального антикоррупционного бюро? Каковы последствия операции «Чистый город» в Киеве и дел против реформаторов? И что среди приоритетных направлений для НАБУ сейчас? Об этом – в сотом выпуске «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine рассказал директор НАБУ Семен Кривонос.
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«Высший приоритет – расследование действующей коррупции, то есть преступлений, которые готовятся или совершаются чиновниками, находящимися сейчас на топ-должностях», – говорит директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, 40.
Он возглавляет бюро с марта 2023 года. До этого работал первым заместителем начальника Одесской таможни и возглавлял Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины, где провел цифровизацию разрешительных процедур и упрощение строительных процессов.
Как Кривонос формирует работу НАБУ и какие приоритеты считает главными? Об этом директор бюро рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine.
Прямая речь сокращена и отредактирована для ясности.
О приоритетах НАБУ
НАБУ играет решающую роль в борьбе с топ-коррупцией. Но у нас многоуровневая коррупционная система, поэтому необходимо единство всех правоохранительных органов.
Если бы вся правоохранительная система была заточена на реальную борьбу с коррупцией, ни один коррупционер не поднял бы голову. После расследования системной коррупции НАБУ дает рекомендации другим органам по устранению причин этих схем.
Высший приоритет – расследование преступлений, которые готовятся или совершаются чиновниками, занимающими топ-должности.
Есть приоритеты по сферам: оборонная, энергетическая, правоохранительная, налоговая, таможня и суды. В секторе обороны в начале этого года были раскрыты две масштабные коррупционные схемы. Первая – хищение средств при создании системы «Колокол» для Вооруженных сил Украины. Ущерб оценивается более чем в 246 млн грн.
Вторая касалась поставок продовольствия для армии. Расследование заняло около двух лет. Почему дела, в том числе оборонные, расследуются долго? У нас нет доступа к адекватной экспертизе. Поскольку такие центры перегружены, на них оказывается политическое воздействие. Так не должно быть в цивилизованном мире. Пример – по делу о питании детективы изъяли документы более чем в 150 воинских частях. Они заняли целый кабинет, аж до потолка. Это были документы, которые мы передавали на экспертизу. Работали десять аудиторов, почти десять экспертов.
Сейчас фокус НАБУ – на «смотрящих», на всяких советниках, на людях, которые фактически не несут никакой ответственности, но оказывают влияние, формируют преступные группы, создают «бэк-офисы». Работаем, чтобы такого влияния не было.
Об источниках информации
Наибольший процент занимает проактивное выявление – оперативная работа, аналитический поиск, работа с заявителями и т.д. По результатам первого квартала этого года такой метод применяется в 53% случаев. Наша цель – дорасти до 60%, это международная практика.
По материалам НАПК возбуждено около 20 уголовных производств. Речь идет о депутатах разных уровней и других должностных лицах.
Но есть и огромная проблема – дела переданы по подследственности. Если ущерб, нанесенный по делу, превышает 5 млн грн, то по закону это уже наша юрисдикция.
Передаются разные дела, как правило, с не очень сильной доказательной базой, не всегда относящиеся к топ-коррупции. Есть дела, где сроки расследования уже истекают и их нужно срочно готовить к передаче в суд.
Это дела, которые отнимают много ресурсов и снижают общую статистику расследований.
О деньгах для бюджета
За все время работы эффект от НАБУ составил 9,2 млрд грн. Это суммы, которые были возвращены в бюджет в результате различных расследований. Экономический эффект будет в разы больше.
Сейчас мы работаем над возвратом значительной суммы из одной иностранной юрисдикции. Это будет первое такое дело. Работа ведется совместно с правительством, «Нафтогазом», Минфином и правоохранительными органами этой страны. Не могу разглашать подробности до финального решения.
Впрочем, подсчет того, сколько средств сэкономил бюджет благодаря закрытию той или иной коррупционной схемы, раскрытой детективами, не ведется.
О делах против экс-главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского
НАБУ создавали не цветы дарить лицам, причастным к коррупции. Бюро работает не для того, чтобы развлекать коррупционеров, а запрос общества как раз их «кошмарить», чтобы они просто боялись поднять голову. И это основная моя цель.
Эти дела не о реформах. Оба дела находятся в суде, и он должен в этой дискуссии поставить точку.
Над делами работают совершенно независимые детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые усматривают признаки состава преступления и берут на себя абсолютную ответственность за то, что делают.
Я убежден, учитывая результаты, которые они демонстрируют, и решения судей, которые мы имеем, что это высококачественная работа.
Об операции «Чистый город»
«Чистый город» – уникальная операция, это расследование топ-коррупции в режиме реального времени. Из этой операции вынесено много уроков, лайфхаков и методологий. Да, работаем и в других регионах, но точно не готов это анонсировать.
Что такое операция «Чистый город»
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Это антикоррупционное расследование, проведенное детективами НАБУ и прокурорами САП в феврале 2025 года.
Участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на несуществующие постройки. После этого подавали заявления в Киевсовет относительно предоставления в собственность земли для обслуживания этих «построек», что позволяло обходить открытые торги.
Депутаты Киевсовета и чиновники КГГА обеспечивали принятие необходимых решений, получая за это неправомерную выгоду в виде денег и недвижимости.
Основные фигуранты:
- Денис Комарницкий – бывший депутат Киевсовета, считается организатором схемы. Объявлен в международный розыск;
- Петр Оленич – заместитель главы КГГА;
- Михаил Терентьев – глава земельной комиссии Киевсовета;
- Елена Марченко – член земельной комиссии.
В общей сложности подозрения были выдвинуты десяти лицам, семь из них задержаны.
Первое, что мы рекомендовали Киевскому городскому совету, – это сделать прозрачную электронную очередь заявлений, поступающих на продление договоров аренды и выделение земельных участков. Это касается и других городских советов.
Об источниках информации
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