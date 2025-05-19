«Фокус на «смотрящих» и советниках». Директор НАБУ Семен Кривонос о коррупции, приоритетах, источниках информации и делах против реформаторов. Интервью

Как расследовать топ-коррупционные преступления и с какими сложностями сталкиваются детективы Национального антикоррупционного бюро? Каковы последствия операции «Чистый город» в Киеве и дел против реформаторов? И что среди приоритетных направлений для НАБУ сейчас? Об этом – в сотом выпуске «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine рассказал директор НАБУ Семен Кривонос.

«Высший приоритет – расследование действующей коррупции, то есть преступлений, которые готовятся или совершаются чиновниками, находящимися сейчас на топ-должностях», – говорит директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, 40.

Он возглавляет бюро с марта 2023 года. До этого работал первым заместителем начальника Одесской таможни и возглавлял Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины, где провел цифровизацию разрешительных процедур и упрощение строительных процессов.

Как Кривонос формирует работу НАБУ и какие приоритеты считает главными? Об этом директор бюро рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine.

Прямая речь сокращена и отредактирована для ясности.

О приоритетах НАБУ

НАБУ играет решающую роль в борьбе с топ-коррупцией. Но у нас многоуровневая коррупционная система, поэтому необходимо единство всех правоохранительных органов.

Если бы вся правоохранительная система была заточена на реальную борьбу с коррупцией, ни один коррупционер не поднял бы голову. После расследования системной коррупции НАБУ дает рекомендации другим органам по устранению причин этих схем.

Высший приоритет – расследование преступлений, которые готовятся или совершаются чиновниками, занимающими топ-должности.

Есть приоритеты по сферам: оборонная, энергетическая, правоохранительная, налоговая, таможня и суды. В секторе обороны в начале этого года были раскрыты две масштабные коррупционные схемы. Первая – хищение средств при создании системы «Колокол» для Вооруженных сил Украины. Ущерб оценивается более чем в 246 млн грн.

Вторая касалась поставок продовольствия для армии. Расследование заняло около двух лет. Почему дела, в том числе оборонные, расследуются долго? У нас нет доступа к адекватной экспертизе. Поскольку такие центры перегружены, на них оказывается политическое воздействие. Так не должно быть в цивилизованном мире. Пример – по делу о питании детективы изъяли документы более чем в 150 воинских частях. Они заняли целый кабинет, аж до потолка. Это были документы, которые мы передавали на экспертизу. Работали десять аудиторов, почти десять экспертов.

Сейчас фокус НАБУ – на «смотрящих», на всяких советниках, на людях, которые фактически не несут никакой ответственности, но оказывают влияние, формируют преступные группы, создают «бэк-офисы». Работаем, чтобы такого влияния не было.

Владимир Федорин и Семен Кривонос. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Об источниках информации

Наибольший процент занимает проактивное выявление – оперативная работа, аналитический поиск, работа с заявителями и т.д. По результатам первого квартала этого года такой метод применяется в 53% случаев. Наша цель – дорасти до 60%, это международная практика.

По материалам НАПК возбуждено около 20 уголовных производств. Речь идет о депутатах разных уровней и других должностных лицах.

Но есть и огромная проблема – дела переданы по подследственности. Если ущерб, нанесенный по делу, превышает 5 млн грн, то по закону это уже наша юрисдикция.

Передаются разные дела, как правило, с не очень сильной доказательной базой, не всегда относящиеся к топ-коррупции. Есть дела, где сроки расследования уже истекают и их нужно срочно готовить к передаче в суд.

Это дела, которые отнимают много ресурсов и снижают общую статистику расследований.

О деньгах для бюджета

За все время работы эффект от НАБУ составил 9,2 млрд грн. Это суммы, которые были возвращены в бюджет в результате различных расследований. Экономический эффект будет в разы больше.

Сейчас мы работаем над возвратом значительной суммы из одной иностранной юрисдикции. Это будет первое такое дело. Работа ведется совместно с правительством, «Нафтогазом», Минфином и правоохранительными органами этой страны. Не могу разглашать подробности до финального решения.

Впрочем, подсчет того, сколько средств сэкономил бюджет благодаря закрытию той или иной коррупционной схемы, раскрытой детективами, не ведется.

НАБУ создавали не цветы дарить лицам, причастным к коррупции. Бюро работает не для того, чтобы развлекать коррупционеров, а запрос общества как раз их «кошмарить», чтобы они просто боялись поднять голову. И это основная моя цель.

Эти дела не о реформах. Оба дела находятся в суде, и он должен в этой дискуссии поставить точку.

Над делами работают совершенно независимые детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые усматривают признаки состава преступления и берут на себя абсолютную ответственность за то, что делают.

Я убежден, учитывая результаты, которые они демонстрируют, и решения судей, которые мы имеем, что это высококачественная работа.

Об операции «Чистый город»

«Чистый город» – уникальная операция, это расследование топ-коррупции в режиме реального времени. Из этой операции вынесено много уроков, лайфхаков и методологий. Да, работаем и в других регионах, но точно не готов это анонсировать.

Что такое операция «Чистый город» Нажмите «Читать больше», чтобы открыть полный текст Это антикоррупционное расследование, проведенное детективами НАБУ и прокурорами САП в феврале 2025 года. Участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на несуществующие постройки. После этого подавали заявления в Киевсовет относительно предоставления в собственность земли для обслуживания этих «построек», что позволяло обходить открытые торги. Депутаты Киевсовета и чиновники КГГА обеспечивали принятие необходимых решений, получая за это неправомерную выгоду в виде денег и недвижимости. Основные фигуранты: Денис Комарницкий – бывший депутат Киевсовета, считается организатором схемы. Объявлен в международный розыск;

– бывший депутат Киевсовета, считается организатором схемы. Объявлен в международный розыск; Петр Оленич – заместитель главы КГГА;

– заместитель главы КГГА; Михаил Терентьев – глава земельной комиссии Киевсовета;

– глава земельной комиссии Киевсовета; Елена Марченко – член земельной комиссии. В общей сложности подозрения были выдвинуты десяти лицам, семь из них задержаны. Читать больше Свернуть

Первое, что мы рекомендовали Киевскому городскому совету, – это сделать прозрачную электронную очередь заявлений, поступающих на продление договоров аренды и выделение земельных участков. Это касается и других городских советов.

Об источниках информации

Как материалы появляются у журналистов? Судебные разбирательства по большинству дел открыты для журналистов или общественных организаций. На них можно услышать фамилии и увидеть вживую фигурантов дел. Со своей стороны, имеем право на своих ресурсах публиковать материалы и записи разговоров, которые нам позволяет следственный прокурор. Они могут появиться и у судьи в ходе слушания.