Державна митна служба на час службового розслідування усунула від виконання обов’язків очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара, йдеться у повідомленні відомства 4 серпня. Це рішення ухвалене після розслідування «Радіо Свобода», в якому йдеться про розкішне життя керівника Енергомитниці та його можливі звʼязки з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з Росії.

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«Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків», – повідомило відомство.

Перед цим премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила Мінфіну і Держмитслужбі, із залученням НАЗК і правоохоронних органів, «перевірити факти, викладені, зокрема, в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара».

Мінфін повідомив, що подальше рішення щодо перебування Комара на посаді буде ухвалено за підсумками розслідування НАЗК і правоохоронних органів.

Контекст

У журналістському розслідуванні йшлося про розкішний спосіб життя родини чиновника, яка після початку великої війни збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 млн грн, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні. Журналісти встановили зв’язки керівника Енергетичної митниці з групою компаній, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження і яку підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку на мільярди гривень.