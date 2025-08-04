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Очільника Енергетичної митниці усунули від виконання обов’язків після журналістського розслідування

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Анатолій Комар /Схеми/Радіо Свобода

Анатолій Комар Фото Схеми/Радіо Свобода

Державна митна служба на час службового розслідування усунула від виконання обов’язків очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара, йдеться у повідомленні відомства 4 серпня. Це рішення ухвалене після розслідування «Радіо Свобода», в якому йдеться про розкішне життя керівника Енергомитниці та його можливі звʼязки з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з Росії.

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Деталі

  • «Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків», – повідомило відомство.
  • Перед цим премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила Мінфіну і Держмитслужбі, із залученням НАЗК і правоохоронних органів, «перевірити факти, викладені, зокрема, в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара».
  • Мінфін повідомив, що подальше рішення щодо перебування Комара на посаді буде ухвалено за підсумками розслідування НАЗК і правоохоронних органів.

Контекст

У журналістському розслідуванні йшлося про розкішний спосіб життя родини чиновника, яка після початку великої війни збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 млн грн, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні. Журналісти встановили зв’язки керівника Енергетичної митниці з групою компаній, діяльність якої правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження і яку підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку на мільярди гривень.

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