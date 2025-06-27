Суд избрал вице-премьеру и министру национального единства Украины Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн по делу о незаконном выделении земельного участка в Киеве под застройку. Вице-премьер подозревается в получении взятки в 14,5 млн грн в виде скидки на квартиры. Чернышов своей вины не признает. В чем суть дела и какие последствия (в частности политические) ожидают вице-премьера?

С третьей попытки Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьеру, министру национального единства Алексею Чернышову, 47. Он должен внести залог в 120 млн грн, сдать паспорта и не отлучаться без разрешения за пределы Киева и области. Суд оставил за ним право на апелляцию.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 23 июня вручило Чернышову подозрение по делу о незаконном выделении земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Вице-премьер стал шестым фигурантом этого дела, ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.