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Дело на миллиард и залог в 120 млн. Вице-премьер Чернышов подозревается в коррупционной схеме. Насколько все серьезно, и останется ли он теперь в правительстве?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

5 хв читання

Справа віцепремʼєра та міністра національної єдності України Олексія Чернишова /Александр Чекменев

Вице-премьер и министр национального единства Украины Алексей Чернышов Фото Александр Чекменев

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Суд избрал вице-премьеру и министру национального единства Украины Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн по делу о незаконном выделении земельного участка в Киеве под застройку. Вице-премьер подозревается в получении взятки в 14,5 млн грн в виде скидки на квартиры. Чернышов своей вины не признает. В чем суть дела и какие последствия (в частности политические) ожидают вице-премьера?

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С третьей попытки Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьеру, министру национального единства Алексею Чернышову, 47. Он должен внести залог в 120 млн грн, сдать паспорта и не отлучаться без разрешения за пределы Киева и области. Суд оставил за ним право на апелляцию.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 23 июня вручило Чернышову подозрение по делу о незаконном выделении земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Вице-премьер стал шестым фигурантом этого дела, ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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