«Слуга народа» избрала новым главой партии первого вице-спикера парламента Александра Корниенко. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 17 декабря.

Детали

Глава фракции поблагодарил Елену Шуляк «за ее качественную и честную работу» и пожелал Корниенко «дальнейших успехов и вдохновения».

Корниенко был главой партии с 10 ноября 2019-го до конца 2021 года, затем эту должность получила Шуляк.

Контекст

Полномочия действующего главы партии завершились 14 декабря – она занимала эту должность уже два срока.

Александр Корниенко – народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа», экс-журналист и продюсер, общественный деятель в сфере образования. Был руководителем предвыборного штаба партии «Слуга народа».

В Верховную Раду прошел по списку «Слуги народа» под 7-м номером.