«Слуга народу» обрала новим головою партії першого віце-спікера парламенту Олександра Корнієнка. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 17 грудня.

Деталі

Голова фракції подякував Олені Шуляк «за її якісну та чесну роботу» і побажав Корнієнку «подальших успіхів та натхнення».

Корнієнко був головою партії з 10 листопада 2019-го до кінця 2021 року, потім цю посаду отримала Шуляк.

Контекст

Повноваження чинної голови партії завершилися 14 грудня – вона обіймала цю посаду вже два терміни.

Олександр Корнієнко – народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу», ексжурналіст та продюсер, громадський діяч у сфері освіти. Був керівником передвиборчого штабу партії «Слуга народу».

У Верховну Раду пройшов за списком «Слуги народу» під 7-м номером.