«Слуга народу» обрала новим головою партії першого віце-спікера парламенту Олександра Корнієнка. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 17 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Голова фракції подякував Олені Шуляк «за її якісну та чесну роботу» і побажав Корнієнку «подальших успіхів та натхнення».
- Корнієнко був головою партії з 10 листопада 2019-го до кінця 2021 року, потім цю посаду отримала Шуляк.
Контекст
Повноваження чинної голови партії завершилися 14 грудня – вона обіймала цю посаду вже два терміни.
Олександр Корнієнко – народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу», ексжурналіст та продюсер, громадський діяч у сфері освіти. Був керівником передвиборчого штабу партії «Слуга народу».
У Верховну Раду пройшов за списком «Слуги народу» під 7-м номером.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.