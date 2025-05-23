«Потянет большие перемены». Google анонсировала более трех десятков ИИ-продуктов и функций. Какие из них станут революционными

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На ежегодной конференции I/O 2025 Google представила более 30 новых ИИ-функций и сервисов – от обновлений для Gmail и Chrome до новых генеративных моделей видео и изображений. Как компания пытается откусить свой кусок пирога в нише, где лидирует OpenAI?
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