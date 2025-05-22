OpenAI, Oracle, Nvidia и Cisco объединяются для создания масштабного хаба дата-центров для ИИ на Ближнем Востоке

Техногиганты OpenAI, Oracle, Nvidia и Cisco объединяют усилия по созданию масштабного кампуса искусственного интеллекта Stargate в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет CNBC 22 мая.

Подробности

Искусственный интеллект является самым влиятельным фактором изменений современности, а проект Stargate UAE создает инфраструктуру ИИ, которая будет способствовать реализации амбициозных целей страны, в частности, расширению возможностей граждан, экономическому росту и формированию будущего, отметил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Проект, реализуемый в сотрудничестве с эмиратской компанией G42, будет занимать площадь 25,9 кв. км и иметь мощность 5 гигаватт.

В рамках соглашения OpenAI и Oracle будут управлять вычислительным кластером мощностью 1 гигаватт, созданным G42. Проект будет включать чипы от Nvidia, а Cisco Systems обеспечит инфраструктуру связи.

Компании сообщили, что начальный кластер ИИ мощностью 200 мегаватт заработает в следующем году.

Контекст

13 мая Соединенные Штаты и Саудовская Аравия заключили ряд масштабных соглашений на сумму более $600 млрд, касающихся обороны, энергетики, технологий и инвестиций в критическую инфраструктуру. По информации Белого дома, эти договоренности призваны укрепить энергетическую безопасность, развить оборонный потенциал и обеспечить доступ к стратегически важным минералам. Подробности сделок пока не раскрываются.

Эти договоренности соответствуют планам наследного принца Мохаммеда ибн Салмана по углублению экономического сотрудничества с США в течение следующих четырех лет. Участвовавший в подписании документов президент Дональд Трамп выразил намерение увеличить объем партнерства до $1 трлн.

Технологические компании, такие как Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber и саудовская DataVolt, инвестируют около $80 млрд в передовые технологии. В частности, DataVolt планирует вложить $20 млрд в строительство дата-центров для искусственного интеллекта и модернизацию энергетической инфраструктуры в США.

Как отмечает Bloomberg, искусственный интеллект стал ключевой темой визита Трампа. Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся стать мировыми лидерами в развитии ИИ, но их планы в значительной степени зависят от доступа к американским чипам, экспорт которых ограничен из-за политики администрации Байдена в контексте конкуренции с Китаем.