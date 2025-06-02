OpenAI розробляє амбітний проєкт «суперпомічника» на базі штучного інтелекту, який стане персоналізованим інтерфейсом користувача до інтернету. Про це стало відомо з документа, оприлюдненого в межах судової справи Міністерства юстиції США проти Google щодо антимонопольних порушень.
Деталі
- Попри часткову ретуш документа, він розкриває ключові плани OpenAI. Зокрема, компанія прагне переосмислити взаємодію з інтернетом, створивши інноваційний ШІ-інтерфейс.
- Суперпомічник описується як «інтелектуальна сутність із Т-подібними навичками», що поєднує глибокі знання в окремих галузях із широкими можливостями для виконання повсякденних завдань. Цей агент буде персоналізованим і доступним скрізь, де працює ChatGPT.
- За задумом OpenAI, суперпомічник зможе виконувати різноманітні функції: відповідати на запитання, шукати житло, зв’язуватися з юристами, записувати до спортзалу, планувати відпустки, купувати подарунки, керувати календарем, вести списки справ, надсилати електронні листи тощо.
- Хоча запуск суперпомічника планувався на першу половину 2025 року, OpenAI поки не робила офіційних анонсів щодо цього продукту. Оскільки перша половина року добігає кінця, реліз, ймовірно, буде перенесено.
- Документ також натякає на «ширшу гру» – амбітний план вивести ChatGPT на ринок пошукових систем, браузерів і, можливо, операційних систем. Конкретні деталі приховані через вилучення ключового слова.
- У документі зазначається: «Йдеться про створення суперпомічника, а потім [ВИДАЛЕНО]. Ми конкуруємо з пошуковими системами, браузерами та навіть взаємодією з людьми. Це не пряма конкуренція, а поступове розширення можливостей і залучення користувачів. Тому ми не називаємо наш продукт пошуковою системою, браузером чи ОС – це просто ChatGPT».
Контекст
ChatGPT, запущений OpenAI 30 листопада 2022 року, швидко здобув популярність, залучивши 1 млн користувачів за п’ять днів і 100 млн – за два місяці. На лютий 2025 року платформа має 400 млн щотижневих і 122 млн щоденних активних користувачів, які створюють понад 1 млрд запитів щодня. Найбільше користувачів у США (19%), Індії (7%) та Бразилії (5%).
У травні 2024 року OpenAI представила мультимодальну модель GPT-4o, яка обробляє текст, зображення й аудіо, значно розширивши можливості ChatGPT. У лютому 2025-го з’явилася функція Deep Research, що генерує аналітичні звіти за 5–30 хвилин. GPT Store дає змогу створювати власні чат-боти без навичок програмування – уже створено понад 3 млн ботів. У березні 2025 року GPT Image 1, інтегрована в GPT-4o, згенерувала 700 млн зображень за тиждень.
Дохід OpenAI від ChatGPT у 2024 році становив $3,7 млрд, а прогноз на 2025-й – $11 млрд. Оцінка компанії зросла до $157 млрд.
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