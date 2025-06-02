OpenAI розробляє амбітний проєкт «суперпомічника» на базі штучного інтелекту, який стане персоналізованим інтерфейсом користувача до інтернету. Про це стало відомо з документа , оприлюдненого в межах судової справи Міністерства юстиції США проти Google щодо антимонопольних порушень.

Деталі

Попри часткову ретуш документа, він розкриває ключові плани OpenAI. Зокрема, компанія прагне переосмислити взаємодію з інтернетом, створивши інноваційний ШІ-інтерфейс.

Суперпомічник описується як «інтелектуальна сутність із Т-подібними навичками», що поєднує глибокі знання в окремих галузях із широкими можливостями для виконання повсякденних завдань. Цей агент буде персоналізованим і доступним скрізь, де працює ChatGPT.

За задумом OpenAI, суперпомічник зможе виконувати різноманітні функції: відповідати на запитання, шукати житло, зв’язуватися з юристами, записувати до спортзалу, планувати відпустки, купувати подарунки, керувати календарем, вести списки справ, надсилати електронні листи тощо.

Хоча запуск суперпомічника планувався на першу половину 2025 року, OpenAI поки не робила офіційних анонсів щодо цього продукту. Оскільки перша половина року добігає кінця, реліз, ймовірно, буде перенесено.

Документ також натякає на «ширшу гру» – амбітний план вивести ChatGPT на ринок пошукових систем, браузерів і, можливо, операційних систем. Конкретні деталі приховані через вилучення ключового слова.

У документі зазначається: «Йдеться про створення суперпомічника, а потім [ВИДАЛЕНО]. Ми конкуруємо з пошуковими системами, браузерами та навіть взаємодією з людьми. Це не пряма конкуренція, а поступове розширення можливостей і залучення користувачів. Тому ми не називаємо наш продукт пошуковою системою, браузером чи ОС – це просто ChatGPT».

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Контекст

ChatGPT, запущений OpenAI 30 листопада 2022 року, швидко здобув популярність, залучивши 1 млн користувачів за п’ять днів і 100 млн – за два місяці. На лютий 2025 року платформа має 400 млн щотижневих і 122 млн щоденних активних користувачів, які створюють понад 1 млрд запитів щодня. Найбільше користувачів у США (19%), Індії (7%) та Бразилії (5%).

У травні 2024 року OpenAI представила мультимодальну модель GPT-4o, яка обробляє текст, зображення й аудіо, значно розширивши можливості ChatGPT. У лютому 2025-го з’явилася функція Deep Research, що генерує аналітичні звіти за 5–30 хвилин. GPT Store дає змогу створювати власні чат-боти без навичок програмування – уже створено понад 3 млн ботів. У березні 2025 року GPT Image 1, інтегрована в GPT-4o, згенерувала 700 млн зображень за тиждень.

Дохід OpenAI від ChatGPT у 2024 році становив $3,7 млрд, а прогноз на 2025-й – $11 млрд. Оцінка компанії зросла до $157 млрд.