OpenAI привлекла $8,3 млрд финансирования при оценке компании в $300 млрд, превысив первоначальную цель в $7,5 млрд и завершив сбор средств на несколько месяцев раньше запланированного срока. Об этом пишет The New York Times 1 августа.

Подробности

В марте OpenAI объявила о планах привлечения $40 млрд финансирования, из которых $30 млрд до конца года должен предоставить SoftBank. Раунд возглавила Dragoneer Investment Group, которая инвестировала $2,8 млрд – это одна из самых больших венчурных инвестиций в истории.

К раунду присоединились новые инвесторы, в том числе частные инвестиционные компании Blackstone, TPG и управляющий взаимным фондом T. Rowe Price. Среди других участников – Fidelity Management, Founders Fund, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Coatue Management, Altimeter Capital, D1 Capital Partners, Tiger Global и Thrive Capital.

Спрос на участие в раунде превысил предложение в пять раз, что привело к ограничению долей для некоторых ранних инвесторов в пользу новых стратегических партнеров. В частности, Blackstone и TPG были ценны OpenAI благодаря их возможностям продвигать ChatGPT среди портфельных компаний в таких секторах, как здравоохранение, финансовые услуги и промышленность.

Бизнес-показатели OpenAI демонстрируют стремительный рост, пишет издание: годовой регулярный доход вырос до $13 млрд против $10 млрд в июне 2025-го, а к концу года прогнозируется превышение $20 млрд.

Количество платных бизнес-пользователей ChatGPT выросло до 5 млн с 3 млн несколькими месяцами ранее.

Контекст

ChatGPT, разработанный OpenAI и запущенный 30 ноября 2022 года, быстро приобрел популярность, набрав 1 млн пользователей за пять дней и 100 млн за два месяца. На февраль 2025 года платформа имеет 400 млн еженедельных и 122 млн ежедневных активных пользователей.

Основная аудитория сосредоточена в США (19%), Индии (7%) и Бразилии (5%). В мае 2024 г. OpenAI представила модель GPT-4o, которая поддерживает обработку текста, аудио и изображений, значительно расширив возможности ChatGPT.

В феврале 2025 года была запущена функция Deep Research, генерирующая аналитические отчеты за 5–30 минут. GPT Store позволил создать более 3 млн кастомных чатов без необходимости программирования. Модель GPT Image 1, интегрированная в GPT-4o, в марте 2025 года создала 700 млн изображений в неделю. Доходы OpenAI от ChatGPT в 2024 году достигли $3,7 млрд, а прогноз на 2025-й составляет $11 млрд при оценке компании в $157 млрд.