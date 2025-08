Подробности

Функция «поделиться чатом» в ChatGPT позволяла создать публичную ссылку на разговор, которая в редких случаях могла попасть в индекс поисковых систем, если пользователь включал соответствующий переключатель.

Это открывало доступ к персональным или неудобным диалогам для любого, кто вводил в Google или Bing запрос типа site:chatgpt.com/share.

Такие чаты содержали широкий спектр запросов: от бытовых советов до переписок с «саркастическим» режимом ChatGPT, в частности, создание абсурдных инструкций, например: «Как пользоваться микроволновкой без вызова сатаны».

Один пользователь попросил переписать резюме, и по деталям разговора журналисты легко обнаружили его профиль в LinkedIn и убедились, что он не получил работу.

Несмотря на заявление OpenAI о конфиденциальности и контроле пользователя, компания признала: эксперимент с поисковой индексацией открыл слишком много способов случайного разглашения чувствительной информации. Поэтому функцию убрали.

Представители OpenAI объяснили, что чаты никогда не были публичными по умолчанию и появлялись в поиске только после явного согласования пользователя.

OpenAI отмечает, что эксперимент являлся частью попытки найти удобные пути делиться полезными разговорами с ChatGPT, но без риска нарушения конфиденциальности. Компания завершила эксперимент и пока не планирует возвращать подобную функцию.

Контекст

Схожие ситуации случались и с другими облачными сервисами. Например, с Google Drive, когда документы со статусом Anyone with the link попадали в поисковые результаты, если на них ссылались с других сайтов. Google отмечает, что индексация зависит не от поисковиков, а от самих издателей контента.

ChatGPT ежедневно получает более 2,5 млрд запросов от пользователей во всем мире, из которых более 330 млн поступают из США. По состоянию на середину июля 2025 года недельная аудитория платформы превышает 500 млн активных пользователей.

По данным источников The Information, OpenAI почти удвоила годовую выручку за первые семь месяцев 2025-го, достигнув $12 млрд в годовом исчислении.