OpenAI залучила $8,3 млрд фінансування при оцінці компанії в $300 млрд, перевищивши початкову мету в $7,5 млрд і завершивши збір коштів на кілька місяців раніше запланованого терміну. Про це пише The New York Times 1 серпня.

Деталі

У березні OpenAI оголосила про плани залучення $40 млрд фінансування, з яких $30 млрд до кінця року мав надати SoftBank. Раунд очолила Dragoneer Investment Group, яка інвестувала $2,8 млрд – це одна з найбільших венчурних інвестицій в історії.

До раунду приєдналися нові інвестори, зокрема приватні інвестиційні компанії Blackstone, TPG та управляючий взаємним фондом T. Rowe Price. Серед інших учасників – Fidelity Management, Founders Fund, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Coatue Management, Altimeter Capital, D1 Capital Partners, Tiger Global і Thrive Capital.

Попит на участь у раунді перевищив пропозицію в п’ять разів, що призвело до обмеження часток для деяких ранніх інвесторів на користь нових стратегічних партнерів. Зокрема, Blackstone і TPG були цінними для OpenAI завдяки їхнім можливостям просувати ChatGPT серед портфельних компаній у таких секторах, як охорона здоров’я, фінансові послуги та промисловість.

Бізнес-показники OpenAI демонструють стрімке зростання, пише видання: річний регулярний дохід зріс до $13 млрд порівняно з $10 млрд у червні 2025 року, а до кінця року прогнозується перевищення $20 млрд.

Кількість платних бізнес-користувачів ChatGPT зросла до п’яти мільйонів із трьох мільйонів кількома місяцями раніше.

Контекст

ChatGPT, розроблений OpenAI і запущений 30 листопада 2022 року, швидко здобув популярність, набравши 1 млн користувачів за п’ять днів і 100 млн за два місяці. На лютий 2025 року платформа має 400 млн щотижневих і 122 млн щоденних активних користувачів.

Основна аудиторія зосереджена в США (19%), Індії (7%) та Бразилії (5%). У травні 2024 року OpenAI представила модель GPT-4o, яка підтримує обробку тексту, аудіо та зображень, значно розширивши можливості ChatGPT.

У лютому 2025 року було запущено функцію Deep Research, що генерує аналітичні звіти за 5–30 хвилин. GPT Store дозволив створити понад 3 млн кастомних чат-ботів без необхідності програмування. Модель GPT Image 1, інтегрована в GPT-4o, у березні 2025 року створила 700 млн зображень за тиждень. Доходи OpenAI від ChatGPT у 2024 році досягли $3,7 млрд, а прогноз на 2025 рік становить $11 млрд при оцінці компанії в $157 млрд.