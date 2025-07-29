OpenAI и его ключевой инвестор Microsoft Corp. могут в ближайшие недели согласовать новые условия партнерства, пишет 29 июля Bloomberg со ссылкой на источники. Это соглашение может способствовать трансформации OpenAI в коммерческую компанию.

Подробности

По данным двух источников, знакомых с переговорами, компании обсуждают условия, позволяющие Microsoft сохранить доступ к новейшим моделям OpenAI, в частности в случае достижения стартапом цели создания универсального искусственного интеллекта (УИИ, компьютерной программы с интеллектом на уровне человеческого).

Действующий контракт, срок которого истекает в 2030 году, предполагает утрату Microsoft части прав на технологии OpenAI в случае разработки УИИ. Переговоры ведутся регулярно, и, по словам трех источников, пожелавших остаться анонимными, соглашение может быть заключено в ближайшее время. Руководители компаний Сэм Альтман (OpenAI) и Сатья Наделла (Microsoft) обсуждали реструктуризацию на конференции Allen & Co. в Сан-Вэлли, Айдахо, в июле.

Хотя тон переговоров остается положительным, источники предостерегают, что соглашение еще не завершено и может столкнуться с новыми препятствиями. Кроме того, планы OpenAI по реструктуризации усложнены регуляторными проверками и иском от Илона Маска, раннего инвестора компании.

Маск обвинил OpenAI в нарушении благотворительной миссии и мошенничестве с инвесторами, в то время как OpenAI отвергает эти обвинения, утверждая, что Маск пытается замедлить развитие компании.

Контекст

Переговоры о переходе OpenAI в статус коммерческой компании продолжаются уже несколько месяцев. Microsoft, которая инвестировала в OpenAI почти $13,75 млрд и имеет права на использование ее интеллектуальной собственности, остается крупнейшим инвестором, сдерживающим процесс реструктуризации. Одним из ключевых вопросов является размер доли Microsoft в новой структуре компании. Обсуждения также касаются пересмотра условий партнерства, чтобы Microsoft могла избежать внезапной потери доступа к технологиям OpenAI до окончания действующего контракта в 2030 году.