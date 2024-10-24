Платформу LinkedIn оштрафовали на €310 млн в ЕС

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала профессиональную соцсеть LinkedIn на €310 млн за незаконную обработку персональных данных пользователей на территории ЕС для демонстрации таргетированной рекламы. Об этом говорится в сообщении DPC от 24 октября.

Подробности

Компании, принадлежащей Microsoft, дали три месяца на то, чтобы привести порядок обработки данных в соответствие с Общими правилами защиты данных ЕС (GDPR).

Обработка данных LinkedIn без соответствующей правовой основы является «явным и серьезным нарушением фундаментального права субъектов в защиту персональных данных», заявил замглавы DPC Грэм Дойл.

LinkedIn обвинили в том, что компания не информировала пользователей об использовании данных.

Сама LinkedIn уточнила, что дело связано с претензиями, озвученными в 2018 году. Компания считает, что придерживаются GDPR, но пообещала сделать все, чтобы ее рекламная практика отвечала последнему решению DPC.

Контекст

Ирландский регулятор начал расследование практики обработки данных LinkedIn после ответной жалобы.

Как и многие крупные технологические компании, LinkedIn имеет штаб-квартиру в Ирландии. В соответствии с этим, местные регуляторы должны обеспечивать соблюдение правил ЕС.

LinkedIn зарабатывает деньги за счет продажи рекламы, а также взимает плату за подписку с рекрутеров и специалистов по продажам, которые используют сеть для поиска потенциальных клиентов.

В мае 2023 года соцсеть решила сократить 716 рабочих мест из-за неустойчивого спроса, а также закрыть свою программу для поиска работы InCareers, ориентированную на Китай.