Платформу LinkedIn оштрафували на €310 млн в ЄС

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала професійну соцмережу LinkedIn на €310 млн за незаконне оброблення персональних даних користувачів на території ЄС для демонстрації таргетованої реклами. Про це йдеться в повідомленні DPC від 24 жовтня.

Деталі

Компанії, що належить Microsoft, дали три місяці на те, щоб привести порядок обробки даних у відповідність до Загальних правил захисту даних ЄС (GDPR).

Обробка даних LinkedIn без відповідної правової основи є «явним і серйозним порушенням фундаментального права субʼєктів на захист персональних даних», заявив заступник голови DPC Грем Дойл.

LinkedIn звинуватили в тому, що компанія не інформувала користувачів про використання їхніх даних.

Сама LinkedIn уточнила, що справа повʼязана з претензіями, озвученими в 2018 році. Компанія вважає, що дотримуються GDPR, але пообіцяла зробити все, щоб її рекламна практика відповідала останньому рішенню DPC.

Контекст

Ірландський регулятор почав розслідування практики обробки даних LinkedIn після відповідної скарги.

Як і багато великих технологічних компаній, LinkedIn має штаб-квартиру в Ірландії. Відповідно до цього місцеві регулятори повинні забезпечувати дотримання правил ЄС.

LinkedIn заробляє гроші за рахунок продажу реклами, а також стягує плату за передплату з рекрутерів та фахівців із продажу, які використовують мережу для пошуку потенційних клієнтів.

У травні 2023 року соцмережа вирішила скоротити 716 робочих місць через нестійкий попит, а також закрити свою програму для пошуку роботи InCareers, орієнтовану на Китай.