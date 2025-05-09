Прекращение огня в Украине возможно в ближайшие два дня – Мерц

Существует высокая вероятность, что в эти выходные удастся заключить соглашение о прекращении огня в Украине на 30 дней. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Bild 9 мая.

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«Я очень надеюсь, что в эти выходные удастся договориться о прекращении огня в Украине», – заявил Фридрих Мерц в пятницу в Брюсселе.

По его словам, учитывая трехдневную паузу в боевых действиях, объявленную Россией, существует «значительная возможность» ее продления до 30 дней, что может открыть путь к переговорам о заключении мирного соглашения.

Контекст

28 апреля Владимир Путин объявил о трехдневном «перемирии», которое, по заявлениям Москвы, должно продолжаться с полуночи 7 мая до полуночи 10 мая. Украина и США расценили эту инициативу как недостаточную для достижения устойчивого мира.

8 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили военную и дипломатическую поддержку Украины, необходимость давления на Россию и текущую ситуацию на фронте. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина готова к полному прекращению огня сроком на 30 дней, но это возможно только при встречных шагах со стороны России и подтверждении ее реальной готовности завершить войну.