Припинення вогню в Україні можливо у найближчі два дні – Мерц

Існує висока ймовірність, що цими вихідними вдасться укласти угоду про припинення вогню в Україні на 30 днів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Bild 9 травня

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«Я дуже сподіваюся, що цими вихідними вдасться домовитися про припинення вогню в Україні», – заявив Фрідріх Мерц у п’ятницю в Брюсселі.

За його словами, з огляду на триденну паузу в бойових діях, оголошену Росією, існує «значна можливість» її продовження до 30 днів, що може відкрити шлях до переговорів про укладення мирної угоди.

Контекст

28 квітня Володимир Путін оголосив про триденне «перемирʼя», яке, за заявами Москви, має тривати з опівночі 7 травня до опівночі 10 травня. Україна та США розцінили цю ініціативу як недостатню для досягнення стійкого миру.

8 травня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили військову та дипломатичну підтримку України, необхідність тиску на Росію та поточну ситуацію на фронті. Президент Зеленський наголосив, що Україна готова до повного припинення вогню терміном на 30 днів, але це можливо лише за умови зустрічних кроків з боку Росії та підтвердження її реальної готовності завершити війну.