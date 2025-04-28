Путін оголосив чергове «перемирʼя». Що відомо

Президент Росії Володимир Путін оголосив «перемирʼя», повідомляє пресслужба Кремля 28 квітня. Російська сторона анонсувала припинення бойових дій з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, Путін начебто оголошує перемирʼя «виходячи з гуманітарних міркувань, у дні 80-ї річниці Перемоги».

На цей період, з опівночі з 7 на 8 травня до опівночі з 10 на 11 травня, російською стороною нібито зупиняються усі бойові дії.

«Росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад. У разі порушень перемирʼя українською стороною Збройні Сили РФ дадуть адекватну та ефективну відповідь», – сказано у заяві Кремля.

Російська сторона заявила про свою нібито «готовність до мирних переговорів без попередніх умов» і «конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами».

Контекст

19 квітня Путін оголошував «великоднє перемирʼя». Російська сторона анонсувала призупинення всіх бойових дій до 00.00 21 квітня.

21 квітня Путін заявив, що Кремль оцінить результати 30-годинного «великоднього перемир’я» перед розглядом тривалішої паузи, яку просувають Трамп і Зеленський. Того самого дня Трамп анонсував свій мирний план, який може передбачати розміщення європейських військ для забезпечення перемир’я. Детальніше про мирний план США і пропозиції України та Європи – читайте тут.

У ніч на 24 квітня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну та Київ, використовуючи безпілотники, ракети й стратегічну авіацію. Внаслідок обстрілу у столиці, за офіційними даними, загинули девʼять людей, ще 63 дістали поранення, серед них шестеро дітей.

Через продовження Росією обстрілів президент США Дональд Трамп заявив 26 квітня, що Путін «можливо не хоче зупинити війну» і пригрозив йому санкціями.