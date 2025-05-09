Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Про що йшлося

Президент Володимир Зеленський поговорив з президентом США Дональдом Трампом про спільні дії країн. Про це український президент повідомив увечері 8 травня. Сторони обговорили підтримку США, тиск на Росію заради миру, ситуацію на фронті і дипломатичну роботу.

Ключові факти

Президенти США та України обговорили те, як наблизити реальне й тривале припинення вогню – щонайменше на 30 днів.

«Це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті», – сказав він.

За словами Зеленського, потрібно, щоб РФ підтримала припинення вогню, а також довела свою готовність завершувати війну.

«Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню», – заявив президент.

Сторони також привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.

Зеленський проінформував Трампа про ситуацію на полі бою.

Зеленський додав, що Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. «Ми погодили подальші контакти», – сказав він.

Контекст

Востаннє президенти спілкувались 26 квітня під час похорону Папи Римського. Зеленський перед церемонією прощання зустрівся із Трампом. Президенти поговорили у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори. В Білому домі назвали розмову Зеленського і Трампа «дуже продуктивною».

Зеленський назвав ту зустріч із Трампом у Римі «дуже символічною» і такою, що «має потенціал стати історичною». Сторони, зокрема, обговорили повне припинення вогню.