Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Про що йшлося

Президент Володимир Зеленський поговорив з президентом США Дональдом Трампом про спільні дії країн. Про це український президент повідомив увечері 8 травня. Сторони обговорили підтримку США, тиск на Росію заради миру, ситуацію на фронті і дипломатичну роботу.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключові факти
- Президенти США та України обговорили те, як наблизити реальне й тривале припинення вогню – щонайменше на 30 днів.
- «Це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті», – сказав він.
- За словами Зеленського, потрібно, щоб РФ підтримала припинення вогню, а також довела свою готовність завершувати війну.
- «Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню», – заявив президент.
- Сторони також привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.
- Зеленський проінформував Трампа про ситуацію на полі бою.
- Зеленський додав, що Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. «Ми погодили подальші контакти», – сказав він.
Контекст
Востаннє президенти спілкувались 26 квітня під час похорону Папи Римського. Зеленський перед церемонією прощання зустрівся із Трампом. Президенти поговорили у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори. В Білому домі назвали розмову Зеленського і Трампа «дуже продуктивною».
Зеленський назвав ту зустріч із Трампом у Римі «дуже символічною» і такою, що «має потенціал стати історичною». Сторони, зокрема, обговорили повне припинення вогню.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.