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Ровенский авторемонтный завод вернули государству из-за нарушения правил приватизации

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ровенский автомобильный ремонтный завод /Офис генерального прокурора/gp.gov.ua

Ровенский автомобильный ремонтный завод Фото Офис генерального прокурора/gp.gov.ua

Хозяйственный суд Ровенской области 1 мая 2025 года обязал ООО «Комбинат строительных материалов» вернуть в государственную собственность единый имущественный комплекс ГП «Ровенский автомобильный ремонтный завод», приватизированный в 2023-м за 2,5 млн грн. Об этом говорится в судебном реестре.

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Подробности

  • Решение суда обусловлено невыполнением покупателем условий приватизации, в частности, непогашением в течение шести месяцев задолженности по зарплате и перед бюджетом. Завод, переданный в 2021 году от «Укроборонпрома» в Фонд госимущества, не имел государственных заказов в последние годы.
  • На момент приватизации долги предприятия составляли более 17 млн грн перед бюджетом и 8 млн грн – перед работниками. После продажи долги выросли до 18,8 млн грн и 11,4 млн грн соответственно, а работников уволили по разным причинам.
  • ООО «КСМ» признало частичное невыполнение обязательств, объясняя это военным положением и недостоверной информацией об объекте. В частности, в информационном сообщении говорилось о праве постоянного пользования 13 га земли, которого, как выяснилось, не было, хотя предприятие продолжало декларировать налоговые обязательства по земельному налогу.
  • Это, по утверждению КСМ, сделало невозможным надлежащую оценку обязательств.
  • В настоящее время имущественный комплекс завода возвращен в государственную собственность и зарегистрирован за Фондом госимущества, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Контекст

Ровенский автомобильный ремонтный завод – предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины, выполнявшее ремонт и модернизацию автомобильной и специальной техники для Министерства обороны.

В состав авторемзавода входят 25 объектов недвижимости и инфраструктуры общей площадью 7041 м². Это административные здания, производственные и ремонтные участки, склады, гаражи, насосные станции, трансформаторные пункты, теплотрассы, подъездные дороги и даже беседки.

В 2023 году Фонд госимущества выставил завод на приватизацию со стартовой ценой почти 617 000 грн, победителем аукциона стало ООО «Комбинат строительных материалов», предложившее 2,5 млн грн. ООО «КСМ» зарегистрировано 1 июля 2022 года. Руководителем компании является Харченко Руслан Николаевич. В 2023-м общий доход компании достиг 20,3 млн грн, однако в 2024 году он сократился до 270 000 грн.

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