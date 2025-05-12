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Рівненський авторемонтний завод повернули державі через порушення правил приватизації

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Рівненський автомобільний ремонтний завод /Офіс генерального прокурора/gp.gov.ua

Рівненський автомобільний ремонтний завод Фото Офіс генерального прокурора/gp.gov.ua

Господарський суд Рівненської області 1 травня 2025 року зобов’язав ТОВ «Комбінат будівельних матеріалів» повернути в державну власність єдиний майновий комплекс ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод», приватизований у 2023-му за 2,5 млн грн. Про це йдеться у судовому реєстрі.

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Деталі 

  • Рішення суду зумовлене невиконанням покупцем умов приватизації, зокрема, непогашенням протягом шести місяців заборгованості із зарплати і перед бюджетом. Завод, переданий у 2021 році від «Укроборонпрому» до Фонду держмайна, не мав державних замовлень в останні роки.
  • На момент приватизації борги підприємства становили понад 17 млн грн перед бюджетом і 8 млн грн – перед працівниками. Після продажу борги зросли до 18,8 млн грн і 11,4 млн грн відповідно, а працівників звільнили з різних причин.
  • ТОВ «КБМ» визнало часткове невиконання зобов’язань, пояснюючи це воєнним станом і недостовірною інформацією про об’єкт. Зокрема, в інформаційному повідомленні йшлося про право постійного користування 13 га землі, якого, як з’ясувалося, не було, хоча підприємство продовжувало декларувати податкові зобов’язання з земельного податку. 
  • Це, за твердженням КБМ, унеможливило належну оцінку зобов’язань.
  • Наразі майновий комплекс заводу повернуто у державну власність і зареєстровано за Фондом держмайна, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Контекст 

Рівненський автомобільний ремонтний завод – підприємство оборонно-промислового комплексу України, що виконувало ремонт і модернізацію автомобільної та спеціальної техніки для Міністерства оборони. 

До складу авторемзаводу входять 25 обʼєктів нерухомості та інфраструктури загальною площею 7041 м². Це адміністративні будівлі, виробничі й ремонтні дільниці, склади, гаражі, насосні станції, трансформаторні пункти, теплотраси, під’їзні дороги та бесідки.

У 2023 році Фонд держмайна виставив завод на приватизацію зі стартовою ціною майже 617 000 грн, переможцем аукціону стало ТОВ «Комбінат будівельних матеріалів», яке запропонувало 2,5 млн грн. ТОВ «КБМ» зареєстроване 1 липня 2022 року. Керівником компанії є Харченко Руслан Миколайович. У 2023-му загальний дохід компанії сягнув 20,3 млн грн, однак у 2024 році він скоротився до 270 000 грн.

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