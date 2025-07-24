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Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В ночь на 24 июля Россия нанесла массированный удар по Одессе ударными дронами, есть разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и пресс-служба ГСЧС.

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  • «Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры», – отметил Кипер.
  • Вспыхнули пожары в жилой многоэтажке, на рынке «Привоз», в двухэтажном доме, на АЗС и в торговых павильонах.
  • Пострадала историческая архитектура в центре города, охраняемая ЮНЕСКО.
  • По информации ГСЧС, россияне разрушили девятиэтажный жилой дом. Огонь охватил квартиры на пятом и шестом этажах, жители с пятого по восьмой остались без жилья.
  • Спасатели эвакуировали 33 человека, еще пятеро спасли из заблокированных квартир.
  • Как сообщила «Думская», под завалами жилого девятиэтажного дома на Молдаванке еще ищут человека. Там в одном подъезде разрушены квартиры с пятого по восьмой этажи. В настоящее время работа приостановлена из-за вероятности обрушения плиты.
Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 1

Последствия российской атаки. Одесса, 24 июля 2025 года. Фото из Telegram-канала Геннадия Труханова

Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 2

Последствия российской атаки. Одесса, 24 июля 2025 года. Фото из Telegram-канала Геннадия Труханова

Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 3

Последствия российской атаки. Одесса, 24 июля 2025 года. Фото из Telegram-канала Геннадия Труханова

Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 4

Последствия российской атаки. Одесса, 24 июля 2025 года. Фото из Telegram-канала Геннадия Труханова

Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 5

Последствия российской атаки. Одесса, 24 июля 2025 года. Фото из Telegram-канала Геннадия Труханова

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Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 6

Последствия российской атаки. Одесса, 24 июля 2025 года

Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 7

Последствия российской атаки. Одесса, 24 июля 2025 года

Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 8

Последствия российской атаки. Одесса, 24 июля 2025 года

Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 9

Последствия российской атаки. Одесса, 24 июля 2025 года

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Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 10

Последствия попадания в многоэтажку в Одессе 24 июля 2025 года. Фото: «Думская»

Россия атаковала Одессу: повреждены дома, рынок «Привоз» и объекты наследия ЮНЕСКО (фото) /Фото 11

Последствия попадания в многоэтажку в Одессе 24 июля 2025 года. Фото: «Думская»

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