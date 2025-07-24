В ночь на 24 июля Россия нанесла массированный удар по Одессе ударными дронами, есть разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и пресс-служба ГСЧС.
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- «Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры», – отметил Кипер.
- Вспыхнули пожары в жилой многоэтажке, на рынке «Привоз», в двухэтажном доме, на АЗС и в торговых павильонах.
- Пострадала историческая архитектура в центре города, охраняемая ЮНЕСКО.
- По информации ГСЧС, россияне разрушили девятиэтажный жилой дом. Огонь охватил квартиры на пятом и шестом этажах, жители с пятого по восьмой остались без жилья.
- Спасатели эвакуировали 33 человека, еще пятеро спасли из заблокированных квартир.
- Как сообщила «Думская», под завалами жилого девятиэтажного дома на Молдаванке еще ищут человека. Там в одном подъезде разрушены квартиры с пятого по восьмой этажи. В настоящее время работа приостановлена из-за вероятности обрушения плиты.
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