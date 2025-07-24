У ніч на 24 липня Росія завдала масованого удару по Одесі ударними дронами, є руйнування цивільної інфраструктури і житлових будинків. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба ДСНС.
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- «Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури», – зазначив Кіпер.
- Спалахнули пожежі в житловій багатоповерхівці, на ринку «Привоз», у двоповерховому будинку, на АЗС і в торговельних павільйонах.
- Постраждала історична архітектура в центрі міста, що охороняється ЮНЕСКО.
- За інформацією ДСНС, росіяни зруйнували дев’ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив квартири на п’ятому та шостому поверхах, мешканці з п’ятого до восьмого залишилися без житла.
- Рятувальники евакуювали 33 людей, ще пʼятьох врятували із заблокованих квартир.
- Як повідомила «Думська», під завалами житлового дев’ятиповерхового будинку на Молдаванці ще шукають людину. Там в одному підʼїзді зруйновано квартири з пʼятого по восьмий поверхи. Наразі роботи призупинено через ймовірність обвалення плити.
- Пошкоджень зазнав історичний готель «Лондонська». «Ушкодження незначні – в основному вибило декілька шибок, вже відбувається ремонт», – розповіла гендиректорка управлінської компанії Vertex Hotel Group Ірина Сідлецька. За її словами, ніхто не постраждав, готель і ресторан працюють у штатному режимі*.
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