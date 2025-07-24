Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У ніч на 24 липня Росія завдала масованого удару по Одесі ударними дронами, є руйнування цивільної інфраструктури і житлових будинків. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба ДСНС.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі

  • «Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури», – зазначив Кіпер.
  • Спалахнули пожежі в житловій багатоповерхівці, на ринку «Привоз», у двоповерховому будинку, на АЗС і в торговельних павільйонах. 
  • Постраждала історична архітектура в центрі міста, що охороняється ЮНЕСКО. 
  • За інформацією ДСНС, росіяни зруйнували дев’ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив квартири на п’ятому та шостому поверхах, мешканці з п’ятого до восьмого залишилися без житла. 
  • Рятувальники евакуювали 33 людей, ще пʼятьох врятували із заблокованих квартир.
  • Як повідомила «Думська», під завалами житлового дев’ятиповерхового будинку на Молдаванці ще шукають людину. Там в одному підʼїзді зруйновано квартири з пʼятого по восьмий поверхи. Наразі роботи призупинено через ймовірність обвалення плити.
  • Пошкоджень зазнав історичний готель «Лондонська». «Ушкодження незначні – в основному вибило декілька шибок, вже відбувається ремонт», – розповіла гендиректорка управлінської компанії Vertex Hotel Group Ірина Сідлецька. За її словами, ніхто не постраждав, готель і ресторан працюють у штатному режимі*.
Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 1

Наслідки російської атаки. Одеса, 24 липня 2025 року. Фото з Telegram-каналу Геннадія Труханова

Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 2

Наслідки російської атаки. Одеса, 24 липня 2025 року. Фото з Telegram-каналу Геннадія Труханова

Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 3

Наслідки російської атаки. Одеса, 24 липня 2025 року. Фото з Telegram-каналу Геннадія Труханова

Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 4

Наслідки російської атаки. Одеса, 24 липня 2025 року. Фото з Telegram-каналу Геннадія Труханова

Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 5

Наслідки російської атаки. Одеса, 24 липня 2025 року. Фото з Telegram-каналу Геннадія Труханова

Попередній слайд
Наступний слайд
Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 6

Наслідки російської атаки. Одеса, 24 липня 2025 року

Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 7

Наслідки російської атаки. Одеса, 24 липня 2025 року

Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 8

Наслідки російської атаки. Одеса, 24 липня 2025 року

Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 9

Наслідки російської атаки. Одеса, 24 липня 2025 року

Попередній слайд
Наступний слайд
Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 10

Наслідки влучання в багатоповерхівку в Одесі 24 липня 2025 року. Фото: «Думська»

Росія атакувала Одесу: пошкоджені будинки, ринок «Привоз» і обʼєкти спадщини ЮНЕСКО (фото) /Фото 11

Наслідки влучання в багатоповерхівку в Одесі 24 липня 2025 року. Фото: «Думська»

Попередній слайд
Наступний слайд
Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні