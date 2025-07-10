Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Война
Дата

Forbes Digital

Цена чистого неба. Россия наращивает атаки «Шахедами». Каким оружием на них охотится ВСУ и сколько это стоит – семь средств

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

7 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

12:04 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 12:04

Россия в пять раз нарастила производство «Шахедов» за год и делает их основным средством массированных обстрелов Украины. Как, чем и за сколько Украина сбивает дроны-камикадзе?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

В 2025 году Россия все чаще полагается на «Шахеды», а не ракеты при массированных обстрелах Украины. Изменилась и тактика: враг концентрируется на одном-двух городах и запускает сотни дронов, а через несколько часов – бьет баллистическими ракетами.

Россия в пять раз по сравнению с летом 2024 года нарастила производство ударных дронов Shahed-136. В мае 2025-го враг производил около 2700 «Шахедов» и 2500 дронов-имитаторов в месяц, говорили Forbes Ukraine в пресс-службе ГУР.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні