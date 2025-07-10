Россия в пять раз нарастила производство «Шахедов» за год и делает их основным средством массированных обстрелов Украины. Как, чем и за сколько Украина сбивает дроны-камикадзе?

В 2025 году Россия все чаще полагается на «Шахеды», а не ракеты при массированных обстрелах Украины. Изменилась и тактика: враг концентрируется на одном-двух городах и запускает сотни дронов, а через несколько часов – бьет баллистическими ракетами.

Россия в пять раз по сравнению с летом 2024 года нарастила производство ударных дронов Shahed-136. В мае 2025-го враг производил около 2700 «Шахедов» и 2500 дронов-имитаторов в месяц, говорили Forbes Ukraine в пресс-службе ГУР.