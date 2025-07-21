Россия существенно нарастила применение ударных дронов Shahed («Герань») против Украины, используя тактику «роев», которая все чаще прорывает украинскую ПВО. Доля враждебных БПЛА, достигающих целей, выросла до 15% во втором квартале – это втрое больше, чем в начале года, пишет FT .

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По данным Воздушных сил Украины, с апреля по июнь примерно 15% ударных дронов преодолевали систему ПВО. В январе – марте этот показатель составил всего 5%.

Аналитики отмечают, что РФ усовершенствовала «Шахеды». Теперь они могут лететь быстрее и на большей высоте, что затрудняет их перехват обычными средствами ПВО, в частности мобильными группами. Новейшая модификация «Герань-3» имеет турбореактивный двигатель и может достигать скорости до 800 км/ч в пикировании.

Одновременно с дронами Россия запускает крылатые и баллистические ракеты, чтобы запутать ПВО. 9 июля зафиксирована рекордная атака: 728 дронов Shahed и обманных целей, а также семь ракет «Искандер» и шесть «Кинжалов».

Несмотря на сложную ситуацию, Украина постепенно адаптируется. По словам президента Владимира Зеленского, при каждой атаке украинские силы сбивают «десятки» российских ударных дронов собственными перехватчиками.

Силы ПВО Украины используют ряд средств против «Шахедов», в частности РЭБ для глушения GPS, зенитные пушки, а также системы типа Skynex от Rheinmetall. Однако главной проблемой остается нехватка ракет для систем Patriot, на которые Украина возлагает особую надежду в перехвате более сложных целей, пишет FT.

Контекст

Большое количество «дешевых дронов» позволяет РФ перегружать даже многоэшелонированную ПВО, отмечают аналитики CSIS.

Украинские оборонные компании пытаются вывести собственные перехватчики на уровень эффективности, способный уничтожать «Шахеды» на высоте 6 км и скорости более 200 км/ч.

По оценке ГУР Минобороны, Россия может производить примерно 170 дронов Shahed в сутки и планирует увеличить данный показатель до 190 к концу 2025 года.

В июне и июле средний ежемесячный прирост использования дронов в ночных атаках составил 31%, подсчитал Институт изучения войны (ISW). Аналитики предупреждают, что при сохранении таких темпов до ноября РФ сможет запускать до 2000 дронов за ночь.