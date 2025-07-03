Днем 3 июля Россия нанесла ракетный удар по Одесскому морскому порту, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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По словам Кулебы, враг нанес удар ракетой «Искандер». Удар пришелся на район одного из причалов, где продолжалась выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

Погибли два работника порта – докер-механизатор и водитель грузовика, шесть человек ранены. Среди раненых – работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое – граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна.

Повреждены объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады.

Последствия ракетного удара по одесскому порту. Фото со страницы Facebook Алексея Кулебы

Контекст

С начала полномасштабного вторжения РФ систематически обстреливает инфраструктуру, обеспечивающую экспорт и судоходство.

23 мая 2025 года Россия атаковала Одесский порт двумя баллистическими ракетами. В результате обстрела один человек погиб, восемь получили ранения. Повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспорт и техника.