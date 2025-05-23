Россия ударила двумя баллистическими ракетами по одесскому порту, есть жертвы и разрушения

Сегодня, 23 мая, Россия ударила двумя баллистическими ракетами по одесскому порту, сообщает Министерство развития общин. В результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения.
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Ключевые факты
- В результате атаки погиб один человек – работник порта. Восемь получили ранения – также гражданские работники предприятия. Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь.
- Из-за обстрелов повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.
- Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что в месте атаки не было ни одного военного объекта, только гражданская инфраструктура.
- «Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, имеющему значение для продовольственной безопасности мира. Мы должны усиливать защиту нашей портовой инфраструктуры и продолжать работу над обеспечением свободы и безопасности судоходства», – отметил он.
Контекст
За время войны Россия повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры, более 30 судов. Пострадали 106 гражданских лиц.
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