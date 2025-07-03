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Росія вдарила «Іскандером» по одеському порту: є загиблі, пошкоджені судно та інфраструктура

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Удень 3 липня Росія завдала ракетного удару по Одеському морському порту, є загиблі та поранені. Про це повідомив віцепремʼєр – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.  

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Деталі

  • За словами Кулеби, ворог завдав удару ракетою «Іскандер». Удар прийшовся на район одного з причалів, де саме тривало вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. 
  • Загинули двоє працівників порту – докер-механізатор і водій вантажівки, шестеро людей поранені. Серед поранених – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. 
  • Пошкоджені об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади.
Росія вдарила «Іскандером» по одеському порту: є загиблі, пошкоджені судно та інфраструктура /Фото 1

Наслідки ракетного удару по одеському порту. Фото зі сторінки Facebook Олексія Кулеби

Контекст

З початку повномасштабного вторгнення РФ систематично обстрілює інфраструктуру, яка забезпечує експорт і судноплавство. 

23 травня 2025 року Росія атакувала Одеський порт двома балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, восьмеро отримали поранення. Пошкоджено машинне відділення, вибито вікна й двері в адміністративних будівлях, знищено транспорт і техніку.

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